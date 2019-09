Trump publica su primer tuit en español: No más entrada ilegal en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó su primer tuit en español, con un mensaje que hace referencia a su política migratoria y a un “falso asilo” que estaría brindando ese país.

En el mensaje se ve una fotografía de Trump, con el muro en la frontera sur de fondo y las palabras en español "No Más", sobre un recuadro rojo. Debajo escribió "No más falso asilo. No más 'detener y soltar'. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

En reiteradas oportunidades, Trump arremetió contra los mexicanos, el grupo mayoritario entre los hispanos, señalando que son "lo peor de lo peor", "violadores" y "criminales".

El año pasado, acusó a la caravana de migrantes centroamericanos de albergar "criminales y terroristas". Recientemente ha emitido reglas que prácticamente prohíben el asilo para los migrantes de países de mayoría hispana como Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, entre otras nacionalidades que se presentan en la frontera de México.

El mensaje del mandatario estadounidense se da en el marco de una visita de dos días al estado de California, para recaudar fondos para su campaña presidencial, y previo a su traslado a Otay Mesa, San Diego, donde visitó el muro en la frontera con México.

En miras a su candidatura para buscar un segundo mandato presidencial, Trump ha endurecido su política migratoria tanto al interior del país como con nuevas reglas para los países de Centroamérica.

Trump también dio a conocer una nueva regulación que le permitiría detener indefinidamente a niños indocumentados y familias de migrantes, mientras se resuelven sus trámites para ingresar al país o ser deportados.

Con esta medida, criticada por organizaciones de derechos humanos, Washington rompió con el Acuerdo de Flores de 1997, que establecía que el Gobierno únicamente podía detener a un niño por un periodo de hasta 20 días.