Trump ironiza sobre Greta Thunberg, "una joven muy feliz"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ironizó hoy sobre la activista ambiental Greta Thunberg, cuyo apasionado discurso la víspera fue el momento determinante de la cumbre sobre el clima en la ONU, escribiendo que la adolescente sueca "parece una joven muy feliz".

Con los ojos llorosos y la voz temblorosa, Thunberg, de 16 años, acusó a los líderes mundiales de traicionar a su generación por su inacción para limitar el calentamiento del planeta.

"Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas (...) Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?", lanzó la activista, el nuevo rostro de un movimiento mundial de jóvenes que exigen acciones urgentes contra el calentamiento global.

"Parece una joven muy feliz que mira hacia un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo de ver!", escribió Trump, un escéptico del cambio climático que retiró a su país del Acuerdo de París, en un tuit pasada la medianoche del lunes, adjuntando un video del discurso.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

