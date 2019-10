Los Ángeles asume el liderazgo del grupo de ciudades contra el calentamiento

COPENHAGUE |

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, sucedió hoy a la de París, Anne Hidalgo, en la presidencia de la red de ciudades C40, que reúne a 94 grandes metrópolis de todo el mundo para federar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.

"Tiene sentido que un alcalde estadounidense sea presidente, después del fracaso histórico de que el gobierno federal de Estados Unidos abandonara el Acuerdo de París. Gracias por el compromiso", celebró Hidalgo durante la cumbre en Copenhague de alcaldes del C40.

La regidora parisina recordó que ella fue la primera presidenta del C40 y subrayó la importancia de que haya cada vez más mujeres en el combate contra el calentamiento.

"En 2014, en el C40 había cuatro alcaldesas. Actualmente, somos 20. Estamos rompiendo el techo de cristal, a nivel local, y siendo un importante referente para millones de niñas", recalcó.

Hidalgo se despide de tres años de presidencia en los que celebró haber contribuido a disminuir la contaminación del aire en París con reglas más restrictivas para la circulación de los coches.

Garcetti, por su parte, defendió un modelo de desarrollo económico que proteja el medio ambiente.

"La gente finalmente se ha dado cuenta de la gravedad de la emergencia (climática). Nadie está haciendo más que las ciudades, pero nadie hace lo suficiente", dijo al mismo tiempo que subrayó que 2020 debe ser la década en la que se aplique un "nuevo pacto verde global".

El C40 fue creado en 2005 y según Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, su éxito se debe a su compromiso con la ciencia, sin ideologías, al liderazgo de los alcaldes y a su continua colaboración.

"Aun sin ninguna ayuda de Washington, tenemos que sumar esfuerzos para hacer valer el Acuerdo climático de París. No hay excusa para no actuar, sobre todo porque se trata de algo que no tiene vuelta atrás", destacó.

Su reunión en Copenhague desde este miércoles y hasta el sábado, en la que participan también representantes de Madrid, Lima o Venecia, discute sobre medidas concretas para reducir las emisiones contaminantes y visibiliza soluciones eficaces.