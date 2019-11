Bolsonaro prevé dejar el PSL para su reelección

El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció su posible desafiliación del Partido Social Liberal (PSL) durante una entrevista en la que expresó su intención de ser reelecto, informaron ayer medios locales.

“Yo puedo salir del partido (PSL), yo apenas quiero transparencia, yo no estoy peleando por los recursos partidarios (...) algunos me acusan de querer el fondo partidario para comprar votos. No quiero que haya problemas en las elecciones municipales del año que viene y en mi posible reelección en 2022. Hay un 80 por ciento (de posibilidades de) salir y un 90 por ciento de crear un partido que comience de cero, sin fondo (estatal) partidario”, sostuvo el Presidente brasileño.

El distanciamiento de Bolsonaro con el PSL comenzó el mes pasado luego de que la Policía Federal imputó al ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, por desvío de dinero en la campaña de 2018, en la que Bolsonaro fue electo.

Poco después de la acusación contra el ministro Bolsonaro acusó de corrupción al titular del PSL Luciano Bivar, quien por su parte sostuvo que uno de los hijos del mandatario “compró” votos. Los ataques cruzados derivaron en un escándalo durante el cual la diputada Joyce Hasselmann, del PSL, afirmó que el grupo ligado a Bolsonaro financió una “milicia” electrónica para divulgar noticias falsas durante la campaña electoral.

Derrame de crudo

“Lo peor está por venir”, admitió el presidente brasileño Bolsonaro sobre la mancha de petróleo que desde hace dos meses avanza sobre las costas de la región nordeste y ya alcanzó a un santuario de ballenas en el estado de Bahía.

El mandatario declaró que espera una “catástrofe aún más grande” que la ya registrada en el litoral de la región nordeste, en la que están algunas de las playas más visitadas por turistas extranjeros

El hidrocarburo llegó este fin de semana al Parque Nacional Marino dos Abrollhos, un archipiélago donde recalan las ballenas jorobadas que cuenta con 1.300 especies de plantas y animales además de albergar bancos de corales, como los “de fuego”, un tipo que está amenazado de extinción.