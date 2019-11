México investiga el rol de grupos narcos en masacre de mormones

El Gobierno mexicano afirmó ayer que un cártel del narcotráfico llamado La Línea masacró a nueve miembros de dos familias mormonas méxico-estadounidenses al confundir sus identidades, pero los familiares insistieron que sus seres queridos fueron objeto de un ataque deliberado.

Las tres mujeres y seis niños fueron acribillados el lunes cuando conducían por una vía rural entre los estados de Sonora y Chihuahua, que bordean con EEUU.

“Yo sí sé qué pasó. Hay testigos, se salvaron los niños de 14 y 15 años que vieron cuando la tía (una de las mujeres asesinadas) sale de su Suburban, levanta las manos (para pedir el alto del ataque) y es balaceada, entonces yo digo ¿dónde está la confusión? Aquí no hubo error”, dijo ayer categórico a la cadena Televisa Adrián LeBarón, padre y abuelo de algunas de las víctimas.

Ese hecho hace suponer a la familia LeBarón, una de las dos a las que pertenecían las víctimas, que los atacantes después de balearlos fueron a saquear la camioneta y después le prendieron fuego.

“Tengo que enfatizar que no hubo duelo de cárteles y que no hubo fuego cruzado en el que nuestra familia se vio atrapada. Fueron asesinados, masacrados, únicamente por un cártel en funciones en Chihuahua”, manifestó Lafe Langford Jr, integrante de la otra familia afectada.

Hasta el momento, la principal hipótesis del Gobierno es que el crimen habría sido producto de un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes antagónicos.

El martes, la Fiscalía de Chihuahua dijo que en el sitio opera una célula llamada Los Jaguares, parte del cártel de Sinaloa, que podría haber tenido una escisión.

Pero Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la secretaría de la Defensa, reveló otra hipótesis ayer.

Señaló que antes de la masacre una célula a la que denominó como Los Salazar, del estado de Sonora, y La Línea, de Chihuahua, tuvieron un enfrentamiento en una zona de Sonora.

Y ante la amenaza de una irrupción de Los Salazar en Chihuahua, La Línea “decide enviar una célula entre Janos y Bavispe”, donde ocurrió la masacre de las mujeres y sus hijos que se trasladaban en tres camionetas, expuso Mendoza.

A La Línea -fundada por policías corruptos y sicarios- “es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia LeBarón”, añadió Mendoza.

Las familias LeBarón y Langford pertenecen a una comunidad mormona que habita desde hace más de un siglo en Chihuahua, adonde se trasladaron tras ser perseguidos en Estados Unidos por sus tradiciones, en especial la poligamia.

El lugar donde ocurrió la masacre está enclavado en una zona montañosa del estado de Chihuahua de difícil acceso.

USARON ARMAS ESTADOUNIDENSES

Autoridades mexicanas dijeron ayer que armas usadas en la masacre son estadounidenses.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que las evidencias recolectadas por los peritos en las escenas del crimen permiten “reconocer el calibre de casquillos, 223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana”.

El funcionario adelantó en conferencia de prensa que pronto empezará a operar un programa bilateral “para controlar el tráfico de armas de EEUU a México”.

INDÍGENAS MEXICANOS ABANDONAN SUS CASAS POR AGRESIONES DE PARAMILITARES

EFE

Alrededor de 40 familias de indígenas tzotziles abandonaron sus casas en los últimos días para refugiarse en la montaña y con familiares ante las constantes agresiones armadas en el municipio de Aldama, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.

“Siguen los disparos. Empezaron otra vez; tiene más de un mes que siguen disparando, desde la mañana, la noche, la tarde, no hay horario”, dijo Flor de María Álvarez, una joven madre con dos hijos.

Álvarez señala que las agresiones y el temor a recibir un balazo provoca que aunque quieran ir a trabajar a sus terrenos a las orillas del río, “no se pueda. Nos miran, empiezan a disparar a querernos matar, no nos dejan trabajar”, denuncia.

Las agresiones no se han detenido no obstante que hace cuatro meses pobladores de Aldama firmaron con los de Chenalhó un acuerdo de no agresión que pretendía terminar con un conflicto por unas 60 hectáreas de terreno, que dejó enfrentamientos, asesinatos y que desplazó a cientos de familias.

Álvarez, que tiene hijos de nueve y de tres años, cuenta que a cuatro años del conflicto la situación se complica cada día más para las familias ante la falta de alimentos y la inseguridad.

Por los problemas, los hombres de las familias emigraron para trabajar y llevar dinero.