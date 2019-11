El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, negó que su Gobierno persiga a opositores políticos, en particular a su antecesor Horacio Cartes (2013-2018), en una entrevista.

“Yo no persigo a nadie. No va a encontrar un solo paraguayo que pueda decir que yo me dedico a perseguirle a nadie”, declaró el mandatario, del derechista partido Colorado, consultado sobre acusaciones de opositores.