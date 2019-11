Pobre acogida a protesta convocada por Guaidó

“No estamos logrando nada con esto”, lamentó Antonio Figueroa, refiriéndose a manifestaciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El llamado del líder opositor Juan Guaidó a una nueva jornada de protestas tuvo una pobre acogida ayer.

“Yo he ido a marchas bastante, pero no he visto nada. El país sigue igualito”, aseguró este comerciante de 53 años, mientras caminaba por una despejada plaza Francia en Altamira (este), un bastión de la oposición en Caracas. Ni siquiera sabía que Guaidó había convocado a movilizaciones callejeras.

Unas 100 personas se concentraron en la neurálgica avenida Libertador sosteniendo pancartas con mensajes como “calle sin retorno” y “calle por la libertad”.

Un piquete de policías, con equipos antimotines, dispersó a empujones esa concentración.

Fue una floja respuesta ante la “agenda de conflicto” con la que Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, busca reactivar protestas para intentar expulsar a Maduro del poder, denunciando que su reelección en 2018 fue fraudulenta.

“La protesta es sinónimo de que no nos acostumbramos a la tragedia (...). Depende de todos hacer frente a la dictadura”, escribió ayer Guaidó en Twitter.

En El Marqués (este), Fátima Alayoubi protestaba en una acera con una bandera tricolor en mano junto a una decena de personas. “Todos tenemos miedo, pero en la casa no vamos a llegar a nada”, dijo a la AFP la maquilladora de 34 años, que se resigna a apoyar a “su único líder”.

BUSCAN A EXGENERAL

La Audiencia Nacional española accedió a entregar a EEUU al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar de su país, al considerar acreditada su dedicación al narcotráfico durante 20 años, según documentos desvelados ayer por este tribunal.

Carvajal, que está en paradero desconocido, habría mantenido una conducta continuada y organizada vinculada al tráfico de drogas durante 20 años, así como a la venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC a cambio de drogas y de protección armada a los cargamentos de cocaína, indican los argumentos que basan el apoyo a la extradición a EEUU.