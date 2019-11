Advierten desgaste de estrategia contra Nicolás Maduro

La canciller designada de Colombia, Claudia Blum, considera que la estrategia para sacar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está desgastada y la presión en su contra por reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino está “parada”, según un audio revelado ayer.

Lo hecho hasta ahora “está desgastado y la gente ya no cree, y mientras tanto todos los días llega gente; nosotros con problemas sociales gravísimos, el único país que deja que entren porque todos los países pusieron visas y trabas y de todo”, afirma Blum en un audio revelado por el diario Publimetro de Bogotá.

“Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál”, agrega.

La funcionaria, que aún no asume el cargo tras haber sido nombrada el 12 de noviembre por el presidente Iván Duque, hizo las declaraciones en medio de una conversación con el embajador colombiano en EEUU, Francisco Santos.

Publimetro aseguró que la grabación fue registrada en un “lugar público de Washington” la semana pasada.

Blum plantea como posible solución a la crisis socioeconómica de Venezuela un “diálogo”, pues cree que los militares venezolanos no van a sacar a Maduro, el Grupo de Lima está “muy debilitado” y EEUU no va a intervenir. Y “lo de Guaidó está parado”, señala.