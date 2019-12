El Congreso de EEUU debate posible juicio al presidente Trump

Después de dos meses de investigación, el Congreso de EEUU inició ayer un debate jurídico para determinar si los señalamientos contra el presidente Donald Trump justifican un juicio político, en un clima hostil que refleja la profunda división entre demócratas y republicanos.

El Presidente “estaba dispuesto a comprometer” la seguridad de EEUU para su beneficio personal, aseguró el jefe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, en el inicio de la audiencia para discutir el marco constitucional del proceso de destitución.

“Si no actuamos ahora”, Trump seguramente “intentará solicitar interferencia extranjera nuevamente” en las elecciones, dijo el congresista, encargado de redactar los eventuales artículos de una acusación contra el presidente.

Los republicanos, visiblemente determinados a interrumpir el curso de la audiencia, denunciaron una “farsa” creada por los demócratas.

“Esto no es un juicio político” sino “una pérdida de tiempo”, dijo el congresista Doug Collins, encargado de impulsar el contragolpe.

Trump se encuentra en el ojo del huracán luego de solicitarle a Ucrania investigar a uno de sus posibles rivales en las presidenciales de 2020, el demócrata Joe Biden, y los negocios de su hijo en ese país.

El mandatario asegura haber estado en su derecho, pero la oposición demócrata, mayoritaria en la Cámara Baja, está convencida de que hubo abuso de poder para favorecer su campaña a la reelección, fundamentalmente al congelar una ayuda militar de unos 400 millones de dólares destinada a ese país en conflicto con Rusia.

La Cámara de Representantes inició en septiembre un procedimiento con miras a la destitución del Presidente y confió al Comité de Inteligencia la investigación, en cuyo informe concluyó que Trump había “puesto sus intereses personales y políticos por encima de los intereses nacionales, intentado socavar la integridad del proceso electoral estadounidense y puesto en peligro la seguridad nacional”.

Trump calificó el informe como una “broma”, y denunció que el proceso era “algo muy malo” para EEUU.

Sobre la base de este informe de investigación, cuatro juristas -tres elegidos por los demócratas y uno por los republicanos- determinarán si las acusaciones contra Trump corresponden a uno de los motivos de destitución citados en la Constitución de EEUU: actos “de traición, corrupción u otros crímenes y delitos graves”.

CIERRAN FILAS EN TORNO AL PRESIDENTE

Los congresistas republicanos no admiten ni un solo rastro de mal comportamiento del presidente Trump en la trama ucrania que ha llevado a los demócratas a lanzar el proceso de “impeachment”, según un borrador del informe en el que plasman su defensa, publicado por The New York Times.

Los republicanos planean hacer un ataque preventivo de cara a la siguiente fase del proceso en la Cámara Baja.