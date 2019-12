La revista Time nombra a Greta Thunberg como la Persona del Año 2019

La activista climática sueca Greta Thunberg fue nombrada como Persona del Año 2019 por la revista estadounidense Time.

