Congreso de EEUU se prepara para histórica votación

El ganador de la plaza de Bolivia 2 para la Copa Libertadores de América 2020, Wilstermann o The Strongest, integrará... Ver más Wilstermann o The Strongest, ante rivales complicados en el grupo C

A la selección nacional de fútbol le tocó debutar ante dos monstruos de América en las dos primeras fechas de la... Ver más Eliminatorias Catar 2022: Bolivia tendrá un duro comienzo

Aurora recibirá esta tarde (18:15) a Real Potosí en el estadio Félix Capriles, en cumplimiento de la fecha 23 del... Ver más Aurora afronta un partido de 6 puntos ante Real Potosí en el debut del DT Argüello