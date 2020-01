El Ejército ayuda a los bomberos ante los graves incendios en Australia

Las fuerzas armadas participan hoy en las tareas de evacuación y asistencia humanitaria para miles de afectados por los incendios forestales en Australia, que han matado a 16 personas y calcinado un millar de casas en los últimos meses.

"Hoy tenemos tres muertos", confirma el subinspector de la Policía de Nueva Gales del Sur, Gary Worboys, en Sídney, al recordar que esta semana se han producido otros cuatro decesos a consecuencia de las llamas en la costa meridional de este estado australiano.

Estas muertes elevan a 16 el número de fallecimientos que se han registrado en toda Australia, 15 de ellos en Nueva Gales del Sur por los incendios que arden desde el pasado septiembre y que son considerados entre los peores del siglo.

La Policía del estado de Victoria, colindante con Nueva Gales del Sur, informó a Efe que se ha hallado un cadáver en la localidad de Buchan, afectada por los fuegos, aunque "la causa de la muerte aún deben ser determinadas".

Se teme que el número de fallecidos por los incendios en el sureste australiano puedan aumentar en estos días dado que al menos una persona ha sido reportada como desaparecida en Nueva Gales del Sur y otras cuatro en Victoria.

El subjefe del Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur, Rob Rogers, informó a los periodistas en Sídney de que tres personas que resultaron heridas por las llamas en la Costa Sur han sido evacuadas en helicópteros de la Marina.

Esta mañana las autoridades de Victoria también anunciaron que enviaron helicópteros para ayudar a los bomberos en la localidad costera de Mallacoota, donde unas 4.000 personas tuvieron que refugiarse en la playa o en embarcaciones para protegerse de las llamas.

El jefe de Gestión de Emergencias de Victoria, Andrew Crisp, también comunicó que se ha enviado por mar un cargamento de comida, agua y combustible a Mallacoota.

Según las imágenes divulgadas en las redes sociales, los damnificados hicieron una fila india a lo largo del muelle para pasarse de mano en mano el agua potable, que en estos momentos de crisis falta tanto como la electricidad.

En Mallacoota, que amaneció en tiniebla por el humo y donde falta agua potable, los residentes comienzan a contar las pérdidas antes de que se agrave la situación el sábado, cuando se espera que las temperaturas se eleven a más de 40 grados.

Este miércoles se espera la llegada a Victoria de tres helicópteros militares y otros dos el próximo viernes para labores de apoyo a los bomberos y de asistencia humanitaria.

Además, Victoria, cuyo gobierno pidió el martes la ayuda militar, y Nueva Gales del Sur están a la espera de la llegada el jueves de dos buques de la Marina para ayudar a llevar alimentos, agua y medicamentos, aunque se desconoce aún si se efecturán evacuaciones marítimas.

