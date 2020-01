Presidente argentino está contento con logros de su 1er mes en el poder

El peronista Alberto Fernández cumplió ayer un mes al frente de la Casa Rosada, un período breve pero de notorios giros en el rumbo económico de un país golpeado por la recesión, con un nuevo balance de fuerzas políticas y una realineada estrategia internacional.

Desde que Fernández asumió la Presidencia argentina el pasado 10 de diciembre tras cuatro años del conservador Mauricio Macri en el poder, el nuevo Ejecutivo ha demostrado tener iniciativa a la hora de adoptar un sinnúmero de medidas de claro corte heterodoxo, orientadas a intentar sacar a la economía argentina de su letargo.

La agenda económica ha sido predominante este mes: en tiempo récord el Gobierno logró que el Parlamento aprobara una ley de “emergencia económica” que concede amplias atribuciones al Ejecutivo.

“Este primer mes a mí me deja contento porque básicamente he cumplido con la palabra: esta vez ordenamos las cuentas del Estado y los que pagaron el orden no son los que menos tienen”, dijo este viernes Fernández en declaraciones a periodistas.

“Hemos logrado tranquilizar la economía, empezamos a poner en marcha algunos proyectos que garantizan la recuperación del trabajo y la inversión”, aseguró el mandatario.

Para Patricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político, la figura preponderante de la nueva política económica es el ministro del área, Martín Guzmán, experto en deuda soberana de perfil heterodoxo y “un académico con mucho prestigio, sin experiencia en el sector público, pero que pareciera tener bastante claro qué es lo que quiere hacer”.

PARA “TRANQUILIZAR LA ECONOMÍA”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó que “cada decisión tomada este mes ha sido en pos de tranquilizar a la economía y poner a la Argentina de pie”, con especial atención a los sectores más vulnerables.

Aseguró que en los últimos años “la deuda pública externa creció de forma brutal mientras que la actividad económica entró en caída libre.

El Ministro destacó que “el primer gran paso para tranquilizar la economía fue la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que permite frenar la caída, al mismo tiempo que protegemos a quienes peor lo están pasando”.