Una multitud pide esclarecer la muerte de fiscal argentino

Buenos Aires

Una multitud reclamó ayer que la Justicia esclarezca “el magnicidio” del fiscal argentino Alberto Nisman al cumplirse cinco años de su muerte, en un acto celebrado en Buenos Aires con fuertes críticas al nuevo Gobierno de los peronistas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“Justicia perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio. A Nisman lo mataron”, corearon los miles de asistentes a la manifestación, en la que participaron referentes de la oposición y la madre del fiscal, Sara Garfunkel, en la Plaza del Vaticano ubicada junto al histórico Teatro Colón.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 de un disparo en la cabeza en el baño de su departamento, horas antes de la fecha en que tenía que presentarse en el Congreso para explicar la denuncia que había presentado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta.

El fiscal especial de la causa por la que se investiga el atentado a la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos, había denunciado a Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otros dirigentes kirchneristas por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque terrorista a través del memorándum de entendimiento firmado en 2013 entre Argentina e Irán.

Las investigaciones judiciales no pudieron aún esclarecer si Nisman se suicidó o si fue víctima de un homicidio ni quiénes habrían sido los autores.

Nadie del Gobierno actual participó en el acto, en el que sí estuvieron varios diputados de la oposición, entre ellos Elisa Carrió y Fernando Iglesias, y ex funcionarios de la Administración del conservador Mauricio Macri (2015-2019).como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi.

DROGADO Y EJECUTADO

Hay más enigmas que certidumbres

Cuando se cumplen cinco años de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, aún no se ha podido establecer si se trató de un suicidio o un homicidio, dos teorías enfrentadas que sostienen diversos personajes públicos y que incluso la Justicia varió en sus investigaciones.

Las primeras pericias realizadas después de que su cuerpo fuera encontrado con un disparo en la cabeza apuntaron a una “muerte dudosa”, aunque dos años después –en los que se produjo un cambio de Gobierno en Argentina – un peritaje realizado por Gendarmería estableció que al fiscal lo drogaron y lo mataron dos personas, teoría que adoptó la Justicia