Trump pidió deshacerse de embajadora en Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió el año pasado “sacar” de Ucrania a la entonces embajadora estadounidense en Kiev, Marie Yovanovitch, testigo clave en el proceso de juicio político al mandatario, informó ayer la cadena ABC.

“¡Desháganse de ella!”, dijo Trump, según ABC. “Sáquenla de aquí mañana. No me importa. Sáquenla mañana. Sáquenla, ¿de acuerdo? Háganlo”, reclamaba el mandatario en el audio al que la televisora tuvo acceso y que no ha hecho público.

Los demócratas concluyeron ayer su alegato inicial con el cargo de obstrucción al Congreso en el juicio político contra el presidente Trump acusando al mandatario de “encubrimiento”, tras ser señalado por presionar al Gobierno de Ucrania en beneficio propio. Los demócratas buscan quebrar la sólida unidad de la bancada republicana del Senado, que con su mayoría de 53 a 47 probablemente absuelva a Trump.