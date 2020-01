El mayor campo de exterminio nazi fue liberado hace 75 años

Hace 75 años, en la mitad de la tarde del 27 de enero de 1945, las tropas del Ejército Rojo liberaron Auschwitz, el mayor campo de exterminio y de concentración del régimen del Tercer Reich. Más de un millón de personas perecieron allí en cuatro años y nueve meses. Hoy, los sobrevivientes del sistema nazi de aniquilación de humanos a escala industrial temen que la memoria de aquel horror se diluya en el tiempo y que ese olvido dé lugar al riesgo que extremos de ese tipo se repitan.

Unos 40 jefes de Estado se dieron cita el jueves pasado en Jerusalén para celebrar los 75 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau, ese fue uno de los puntos culminantes de la serie de actos que tiene lugar desde diciembre pasado, todos con el fin de honrar la memoria de las víctimas de la llamada solución final y mantener vivo el recuerdo de aquel horror.

Un horror cuyas cifras pueden dar una idea de su magnitud, pero con seguridad no alcanzan a traducir el sufrimiento y la permanente agonía de quienes estuvieron en aquel inmenso campo de muerte.

Un complejo

Auschwitz-Birkenau, ubicado en el sur de Polonia, fue el más grande complejo de campos de concentración, exterminio y trabajos forzados del Tercer Reich.

Sus instalaciones ocupaban una superficie de 170 ha (720 x 2.340 metros) rodeadas por 16 km de alambre de púas, y tenían una capacidad teórica para 100.000 prisioneros. Su configuración final, tres partes o Lager: el campamento de mujeres, el campamento de hombres y una extensión interminable denominada “México”. Cada uno de los Lagers estaba rodeado por cercas de alambre de púas electrificadas con alto voltaje.

Muchos prisioneros que buscaban dar fin a su suplicio se suicidaban arrojándose contra ellos.

Para siempre

“Para mí Auschwitz no se liberó. Lo veo todos los días, día y noche. No sé cuántos años me quedan de vida pero, sólo cuando llegue al final, entonces me libraré de Auschwitz”, contó la semana pasada a la agencia Efe Menajem Haberman, con los ojos humedecidos mientras señalaba con la mano derecha el número 10111 tatuado en su brazo izquierdo.

Había un total de 300 barracas. De 800 a mil prisioneros se apiñaban en las literas de madera de cada barraca. Incapaces de acostarse por completo, dormían con los pies de uno sobre la cabeza del otro, el cuello o el pecho.

Despojados de toda dignidad humana, se golpeaban, mordían y pateaban para obtener unos centímetros de espacio extra para dormir un poco menos incómodos.

1,1 millones de muertos. Las cifras de ejecutados en las cámaras de gas y muertos de fatiga y/o enfermedad son estimativas.

LAS CIFRAS DE LO INIMAGINABLE

Franciszek Piper, historiador del Museo Nacional Auschwitz-Birkenau, calcula que 1,3 millones de personas fueron deportadas a los campos de Auschwitz; 1,1 millones de ellas murieron allí, incluyendo: 960.000 judíos, 70.000 a 75.000 polacos no judíos, 21.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, 10.000 a 15.000 prisioneros de otras ocho nacionalidades diferentes. Además, existe un número incierto de homosexuales que fueron internados en esos campos por sus preferencias sexuales.

EL HOLOCAUSTO REBASÓ LOS LÍMITES DE AUSCHWITZ

AGENCIAS

“El Holocauston (exterminio de unos seis millones de judíos por el nazismo) fue mucho más que Auschwitz, fueron seis campos de exterminio y cientos de trabajo forzado, fue el intento de borrar una cultura, un idioma, una nación, fue la destrucción de sinagogas y la quema de libros”, explica a Efe Dina Porat, historiadora jefa de Yad Vashem, el Centro para la Memoria del Holocausto en Jerusalén, que el jueves 23 recibió a más de 40 líderes mundiales que participan en el Foro Mundial del Holocausto.

Porat, que dirige el Centro Kantor para el Estudio del Judaísmo en Europa, alerta sobre un creciente antisemitismo en el mundo y señala entre sus causas lo que denomina una “crisis de las democracias” y el fortalecimiento de la derecha en Europa que dice “tiene capas de antisemitismo tradicional”.

Algo que la preocupa especialmente es un proceso que llama “fatiga del Holocausto” y que se identifica en jóvenes pertenecientes a la tercera generación posterior a la guerra, que cuestionan la historia del Holocausto como parte de un proceso de fortalecimiento de sus identidades nacionales, alejadas de sentimientos de culpa y responsabilidad.

Inmenso museo

Después de su liberación en 1945, Auschwitz permaneció abandonado durante dos años. El Parlamento polaco decidió en 1947 hacer de Auschwitz un museo en memoria de las víctimas. El museo cubre 191 hectáreas.