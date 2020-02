Anticipan que la crisis del coronavirus perjudicará a la economía en América Latina

El nuevo coronavirus aún no ha llegado a América Latina, pero la crisis sanitaria china ya se vislumbra como otro escollo económico para la región.

Con decenas de millones de personas confinadas en sus casas, varias provincias industriales paralizadas y severas restricciones al transporte, la demanda de China tenderá a disminuir y eso impactará en el comercio exterior, señalaron analistas y organismos internacionales.

Para América Latina, que viene creciendo menos desde hace cinco años y se estancó en 2019, la crisis china se suma a los retos de la reactivación económica de países altamente dependientes de las compras o inversiones de Pekín.

China es el mayor socio comercial de Chile, Perú, Brasil y Uruguay y uno de los principales para otros países, entre ellos Argentina.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya incluye la epidemia entre los retos que se insinúan en el horizonte de las economías latinoamericanas.

“Algunos riesgos nuevos han aparecido, incluyendo la potencial propagación global del coronavirus”, escribió el 29 de enero Alejandro Werner, director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI en el blog de la entidad.

La epidemia “podría afectar significativamente la actividad económica mundial, el comercio y el transporte”, advirtió Werner en un análisis de las perspectivas de la región.

Antes del surgimiento del nuevo coronavirus, el FMI había estimado en enero que América Latina crecería 1,6% en 2020.

Cobre y frutas

Chile y Perú, países altamente dependientes de sus ventas de cobre, ya sufren porque desde que se disparó la epidemia en la tercera semana de enero el precio del metal perdió un 10%.

“De seguirse desarrollando negativamente el coronavirus, pronto veríamos una disminución de las inversiones en el Perú, una menor demanda de productos y servicios y podríamos crecer menos que en 2019 (se estima 2,2%) lo que ya estaría rozando con una recesión”, advirtió el analista económico Ricardo Valcárcel en el diario limeño Gestión.

China recibe anualmente el 26% de las exportaciones de Perú y el 65% de toda la producción de cobre peruano tiene como destino el gigante asiático.

“Respecto a los embarques de cobre a China no hemos advertido alteraciones a las operaciones comerciales”, dijo la Comisión Chilena del Cobre.

Pero China, que recibe algo más del 30% de las exportaciones chilenas, sí está generando problemas en otros rubros de producción del país sudamericano.

En Brasil, las empresas se están preparando para una posible falta de componentes para bienes industriales debido al impacto de la crisis china en las cadenas de abastecimiento de productos electrónicos.

Ante la eventual falta de insumos chinos, varias empresas brasileñas están considerando reducir su ritmo de producción.

LA OMS ENVÍA UNA MISIÓN A CHINA

Una “misión internacional” de expertos partió a China anoche, anunció el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Al frente de la misión está Bruce Aylward, experto en emergencias internacionales.

La OMS dijo que el número de casos de contaminación diaria en China se había estabilizado, pero que era demasiado pronto para afirmar que la epidemia superó su clímax.

El nuevo coronavirus dejó más de 902 muertos, casi todos en China, y ya supera el balance mundial del SRAS, aunque la OMS asegura que la estabilización del número de nuevas contaminaciones es “una buena noticia”.

ACADÉMICOS CHINOS SE QUEJAN POR LA CENSURA

AFP

La muerte el viernes de un médico que había sido acusado de difundir rumores cuando alertó del coronavirus en diciembre conmocionó a la población China.

Varios de intelectuales publicaron cartas que circulan en las redes sociales desde la muerte del doctor Li Wenliang por coronavirus.

El médico se ha convertido en mártir frente a las autoridades, acusadas de haber escondido el inicio del brote.

“Si las palabras del doctor Li Wenliang no se hubieran tratado como rumores, si cada ciudadano pudiera ejercer su derecho a decir la verdad, no estaríamos en un lío tal, no estaríamos en medio de una catástrofe nacional con consecuencias internacionales”, dice una de las cartas.