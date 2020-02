OMS bautiza con el nombre "Covid-19" la enfermedad del coronavirus de Wuhan

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de Wuhan recibirá oficialmente el nombre de "Covid-19", según se decidió en el primer día de reunión de 300 expertos sobre esta epidemia en Ginebra.

La OMS decidió usar un nombre que "pueda pronunciarse y no aluda a una localización geográfica específica, un animal o un grupo de personas" para evitar estigmatizaciones, destacó en rueda de prensa el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al anunciar esta decisión.

El nombre nace de un acrónimo en inglés a partir de la expresión "corona virus disease" (enfermedad de coronavirus) y será un estándar para eventuales brotes de coronavirus en el futuro, señaló Tedros.

Con un nombre oficial "se evitará usar otros que pueden ser inexactos o estigmaticen", añadió el máximo responsable de la OMS.

La denominación Covid-19 es significativamente diferente a anteriores coronavirus que también causaron alarmas sanitarias internacionales en años pasados, como el SARS (síndrome respiratorio agudo y grave) o el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio), este último con alusión al origen geográfico de la enfermedad.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde hoy hasta mañana, miércoles, un encuentro de 300 expertos de todo el mundo en virología, epidemiología y otras ramas científicas para estudiar vías de investigación del hasta ahora conocido como coronavirus de Wuhan y posibles tratamientos y vacunas.

La reunión, a puerta cerrada y en la que algunos expertos (entre ellos muchos médicos chinos) participan a distancia mediante teleconferencia, busca avanzar en el conocimiento del origen de la nueva enfermedad, sus vías de transmisión, su gravedad y las medidas que han de tomarse contra ella, informó la OMS.

Según Tedros, "las medidas tomadas por Wuhan y el resto de China están frenando la expansión del virus y debemos aprovechar esto para golpear duro y luchar unidos contra éste, o de lo contrario habrá más precios y mayores costes".

