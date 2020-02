Familia de niño víctima de bulliyng, donará el dinero de su viaje a Disneylandia

La madre de Quaden Bayles, el niño australiano víctima de bullying, rechazó el dinero recaudado por una campaña en línea para que viajara a Disneylandia y anunció que lo donará a instituciones de caridad.

Después de que el video de Quaden se hiciera viral, se inició una recaudación para pagarle un viaje a Disneylandia que obtuvo 474.000 dólares de más de 20.000 donantes en todo el mundo.

“Luego se preguntan por qué se suicidan los niños”. Quaden Bayles, un pequeño que vive con acondroplasia y diariamente recibe acoso escolar, ha cimbrado al mundo con sus dolorosas palabras.

Miles expresan su apoyo usando los hashtags #StopBullying y #QuadenBayles. pic.twitter.com/yED4HIYJSy — AJ+ Español (@ajplusespanol) February 21, 2020

Sin embargo, su familia decidió que invertirá el dinero en instituciones que tengan un mayor impacto en su comunidad.

La tía de Quaden, Mundanara Bayles, explicó al medio NTIV que, aunque cualquier niño quisiera ir a Disneylandia, su hermana decidió “poner los pies en la tierra”.

“Este pequeño ha sufrido acoso escolar pero cuántos suicidios en nuestra sociedad se deben al bullying. Queremos que este dinero vaya a organizaciones que realmente lo necesitan, ellas sabrán en qué debe ser gastado”, dijo Mundanara Bayles.

El creador de la campaña en la página “Go fund me”, Brad Williams, indicó que se ha contactado con la familia y respeta su deseo, por lo que donará 66.000 dólares a seis instituciones que luchen contra la discriminación y el bullying. Entre ellas “Born This Way Foundation”, “STOMP Out Bullying”, “Dwarfism Awareness”, entre otras.

El dinero restante irá a cubrir gastos en gastos médicos, de comida, educación y otros; además de servir para que la familia los done a cualquier otra institución que desee.

La historia de Quaden ha provocado reacciones de solidaridad en todo el mundo. El actor Hugh Jack le dedicó un video mostrándole su apoyo y el equipo de baloncesto “Houston Rockets” lo invitó a sentarse en la cancha en uno de sus juegos en Texas, entre muchas otras invitaciones.