El Covid-19 se globaliza y la OMS eleva el nivel de riesgo

El contagio del coronavirus causante del Covid-19 se ha acabado de globalizar tras detectarse ayer en Nigeria el primer caso en África Subshariana y dos casos en México. En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevaba a “muy alto” el nivel de riesgo de expansión.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que fuera de China se han detectado hasta ahora 4.351 casos en 48 países, con primeros contagios en Nigeria, Dinamarca, Estonia, Lituania, Países Bajos, México e Islandia en las últimas 24 horas.

El riesgo “muy alto” sólo había sido establecido hasta ahora en China, donde en los últimos tres días se han diagnosticado menos casos nuevos que en el resto del mundo.

México se convirtió en el segundo país de América Latina —después de Brasil, con un infectado— donde se ha propagado el nuevo coronavirus, luego de que un hombre en Ciudad de México y otro en Sinaloa (noroeste), que estuvieron antes en Italia, dieron positivo a pruebas de laboratorio, reportó el Gobierno.

Las autoridades nigerianas confirmaron en Lagos, ciudad con más de 20 millones de personas, el primer caso de coronavirus al sur del Sahara, lo que activó la alerta en una región que se prepara ante un potencial brote.

China confirmó la tendencia a la baja de nuevos casos, pero aumentó la cifra de muertes por coronavirus, que en Irán parece de difícil control, mientras Corea del Sur trata de contener su expansión, Japón declara la emergencia en el norte del país y Nueva Zelanda registra su primer infectado.

Un británico que había estado a bordo del crucero retenido en Japón a causa del coronavirus ha fallecido en ese país, convirtiéndose en la primera baja mortal del Reino Unido por el virus, confirmó la cadena BBC Mundo.

En España, las autoridades sanitarias confirmaron ayer una treintena de casos positivos de coronavirus.

Las bolsas mundiales cerraron ayer una semana negra debido a las devastadoras consecuencias para la economía.

DIEZ “MANDAMIENTOS DE LA OMS” CONTRA EL VIRUS

REDACCIÓN CENTRAL

1.- Lavar las manos frecuentemente con un gel antiséptico, o con agua y jabón si no se dispone de éste. El virus puede transmitirse al tocar superficies contaminadas o a enfermos.

2.- Limpiar regularmente superficies, como los escritorios en lugares de trabajo o en la cocina.

3.- Saber que la enfermedad suele comenzar con fiebre o tos seca, no con molestias nasales.

4.- Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos. Si se enferma durante un vuelo, informar inmediatamente a la tripulación, y una vez en el domicilio, contactar con profesionales sanitarios.

5.- Toser o estornudar sobre la manga del brazo (no sobre la mano) o usar un pañuelo que deberá ser tirado a la basura, para después lavarse las manos.

6.- Si se tienen más de 60 años o problemas de salud tales como una enfermedad cardiovascular, respiratoria o diabetes, deben tomarse precauciones extra, evitando zonas concurridas.

7.- En caso de sentirse mal, quedarse en casa y llamar a un médico o un profesional sanitario.

8.- En caso de caer enfermo, quedarse en casa, separarse del resto de la familia, incluso al comer y dormir, y utilizar diferentes cubiertos y platos.

9.- Llamar al médico si se nota falta de aliento.

10.- En caso de vivir en una comunidad afectada, buscar la manera en la que se puede ayudar en ella.