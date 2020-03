Pese a justificación de Piñera sigue la ola de críticas por su polémica frase

Las declaraciones que el presidente chileno, Sebastián Piñera, realizó ayer provocaron un fuerte rechazo de diversos sectores que mostraron su molestia con el primer mandatario.

“Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusada”, fueron las cuestionadas palabras de Piñera que emitió ayer durante la promulgación de la “Ley Gabiela”, normativa que amplía la tipificación del feminicidio y establece condenas que van desde los 15 años hasta la cadena perpetua.

“También tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo”, agregó luego.

La Coordinadora Feminista 8M, que aglutina a varias organizaciones para una movilización el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, respondió a esta aseveración.

“Piñera no puede evitar que la misoginia se le escape por los poros y enlode su intento de cooptación. Con descaro nos dice que las mujeres tenemos la voluntad de ser abusadas. Él, que cree que el abuso sexual es un chiste para hacer reír a sus amigotes empresarios, nos dice que nosotras buscamos que se nos violente”, respondieron en su cuenta de Instagram.

Después de las reacciones, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, salió a explicar la frase.

“El presidente lo que ha querido decir no tuvo que ver nunca con salir a responsabilizar a las mujeres. El presidente lo que ha dicho, sepan las mujeres de nuestro país, que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, de las instituciones, de todos los poderes del Estado", dijo Plá.

Piñera se justificó a través de un tuit.

Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres

Sin embargo, el rechazo de los usuarios fue generalizado.

No. Eso no fue lo que dijo, pero al menos aclara que lo que dijo no fue lo que dijo, así es que la próxima vez cíñase al discurso y diga lo que tiene que decir, o mejor no diga nada. El subconsciente lo traiciona, @sebastianpinera.

— Mono de Trapo (@MonitoDeTrapo) March 2, 2020