Argentina mantendrá cuarentena y se refuerza para el puente de Semana Santa

BUENOS AIRES |

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, descartó este miércoles que se produzca un "levantamiento" de la cuarentena la próxima semana, cuando debía finalizar el aislamiento, mientras el país prepara controles para limitar el movimiento en el puente de Semana Santa y frenar una pandemia que ha causado 65 muertes hasta el momento.

"No va a haber ningún levantamiento de cuarentena, no se va a flexibilizar. No podemos tener una recaída", remarcó Fernández en una entrevista con el Canal 13 de Buenos Aires en el que reveló su preocupación porque en un viaje en helicóptero que realizó el martes notó mayor actividad en la capital y el populoso cordón urbano que la rodea.

BILLETERA VIRTUAL PARA FACILITAR LA CUARENTENA

El mandatario participó también en la presentación de la billetera virtual "Cuenta DNI", que funcionará en la provincia de Buenos Aires y que permitirá, mediante una aplicación para teléfono móvil, el cobro de haberes y ayudas sociales, transferencias, pagos y retiro de efectivo utilizando el documento de identidad.

Esta aplicación cuenta con la colaboración del Banco Provincia y está pensada principalmente para quienes no tienen cuenta bancaria y optan a cobrar alguna de las ayudas que el Gobierno dispuso para ayudar a las clases más necesitadas durante el aislamiento obligatorio, que rige en el país desde el pasado 20 de marzo.

"Que en esta crisis tremenda que nos toca vivir le demos un instrumento a mucha gente para que pueda cumplir la cuarentena, que es la única vacuna que tenemos. (...) Todo lo que hagamos por hacer que nuestros mayores adultos puedan permanecer en sus casas es lo mejor que podemos hacer. Acercarle el banco al celular del que tiene que quedarse en su casa es un aporte", sostuvo en el acto.

OPERATIVO DE SEMANA SANTA

El Gobierno quiere controlar que la cuarentena se mantenga durante los siguientes días, festivos de Semana Santa, para lo que el Ministerio de Transporte anunció un operativo de control especial en la autopista que une Buenos Aires y la ciudad de La Plata, una de las rutas más frecuentadas en época de vacaciones.

"Con el objetivo de desalentar el movimiento de personas y que se cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial brindará apoyo a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y realizarán, en conjunto, operativos de control en la autopista Buenos Aires - La Plata", destaca el comunicado difundido por la Cartera de Transporte.

Los controles se producirán hoy y mañana y en ellos los conductores deberán presentar el certificado de libre circulación en relación al Covid-19 que dispuso el Gobierno para aquellos que quedan exceptuados del aislamiento obligatorio.

AL MENOS 65 FALLECIMIENTOS

Hasta ahora, según el informe vespertino diario del Ministerio de Salud, ha habido 65 fallecimientos por el coronavirus en el país, mientras que los contagiados totales son 1.795, de los cuales 80 fueron confirmados en las últimas 24 horas.

Las autoridades informaron que el 43 % de los casos son importados, mientras que el 34 % esta relacionado con haber tenido contacto estrecho con caso de Covid-19 y el 12 % restante de positivos son por transmisión comunitaria.

De los nuevos decesos producidos hoy, dos fueron mujeres -una paciente de 61 años de Tucumán (norte) y otra de 82 en la provincia de Buenos Aires- y tres eran hombres -dos contagiados de 72 y 68 años de la ciudad de Buenos Aires y uno de 64 años de la provincia de Neuquén (sur).

La mayor parte de los positivos revelados hoy se produjeron en la ciudad de Buenos Aires (18), su provincia homónima (17), Neuquén (17) y la norteña provincia de Chaco (15).

Las únicas tres provincias sin casos de COVID-19 confirmados hasta el momento son Catamarca, Chubut y Formosa.

VISITA A HOSPITAL DE CAMPAÑA

Fernández tuvo un día cargado de actividades en el que también visitó un hospital de campaña en el municipio bonaerense de Lanús, donde se brindará atención a pacientes con coronavirus con el objetivo de fortalecer la respuesta sanitaria ante la pandemia.

Durante el recorrido, el presidente saludó al personal médico y visitó los consultorios de evaluación, las salas para pacientes leves y moderados y un depósito para medicamentos.

El hospital de campaña brindará atención médica inicial para casos leves y sospechosos de Covid-19 y garantizará el aislamiento terapéutico de pacientes infectados para descomprimir el ingreso a otros centros hospitalarios.