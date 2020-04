Disminuyen las muertes y los contagios por Covid-19 en España

Laboratorios IFA informó hoy que adquirió un millón de comprimidos de hidroxicloroquina, medicamento que servirá para crear alrededor de 40.000 tratamientos para pacientes con Covid-19 (coronavirus). Ver más Laboratorios IFA adquiere hidroxicloroquina para aproximadamente 40.000 tratamientos contra el Covid-19

El expresidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, propuso crear un fondo destinado a ollas comunes con aportes de los salarios de funcionarios públicos que ganen más de 7.000 bolivianos... Ver más Evo propone aporte de salarios para crear fondo y la Casa del Pueblo como centro de cuarentena

El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, aseguró que no rompió la cuarentena decretada por el Covid-19 en ningún momento y que no amerita presentar la renuncia a su cargo. Ver más Quispe dice que no rompió la cuarentena y que su designación depende de Áñez