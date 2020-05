La muerte de un afroamericano provoca indignación

AFP Y EFE

Cuatro policías de Minneapolis fueron despedidos tras la muerte de un afroamericano a raíz de una detención violenta, un hecho que provocó indignación en esa ciudad del norte de EEUU, confirmaron ayer medios locales.

La familia de George Floyd denunció un uso “excesivo e inhumano” de la fuerza y acusó a la Policía de racismo.

“Los cuatro agentes de la Policía de Minneapolis implicados en la muerte de George Floyd han sido despedidos”, tuiteó el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que calificó de “buena decisión” el cese.

Ciudadanos de Minneapolis depositaron flores en el lugar del arresto. Algunos llevaron consigo pancartas en las que se podía leer “dejen de matar a negros”.

Una transeúnte filmó la detención el lunes por la noche durante 10 minutos y la emitió en directo por Facebook Live. En las imágenes, un policía blanco mantiene al cuadragenario George Floyd boca abajo contra el suelo, apretándole el cuello con una rodilla.

El detenido se queja durante minutos de no poder respirar y de sentir dolor, mientras el agente le pide que mantenga la calma. Un segundo policía se preocupa de que no se acerquen los viandantes, que empiezan a increparlos cuando observan que Floyd ya no se mueve y parece inconsciente.

DENUNCIA RACISTA SE VUELVE VIRAL

La difusión de un video en el que una mujer blanca llama a la Policía asegurando falsamente que está siendo amenazada por un afroamericano, que únicamente le estaba reclamando que le pusiese la correa a su perro en Central Park, ha causado una fuerte oleada de indignación en Nueva York y ha terminado con la protagonista despedida tras hacerse viral su material audiovisual. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio ,dijo que el video “es puro racismo”.