Al menos tres muertos durante los disturbios en Estados Unidos

El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó hoy que no se modificará el tipo de cambio del dólar, y precisó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no puso condiciones ni restricciones en otorgar... Ver más BCB ratifica que no se modificará el tipo de cambio del dólar y niega condicionamiento del FMI

La Confederación de Gremiales de Bolivia y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) hicieron conocer ayer su preocupación en sentido de que el Gobierno nacional no cumple... Ver más Gremiales y Conamype señalan que el Gobierno no cumple la Ley 1294

La caída del precio internacional del petróleo, a consecuencia de la sobreoferta y el coronavirus, puso en riesgo la continuidad operativa de muchas empresas petroleras en Bolivia, a las que, según... Ver más Covid y deuda estatal de $us 19 MM dificultan inversiones de petroleras