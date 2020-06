América es la zona roja de transmisión de Covid-19 y 5 países registran el mayor incremento de casos

De acuerdo a cifras de los organismos internacionales en las pasadas 24 horas, cinco de los diez países que reportaron la mayor cantidad de nuevos casos de Covid-19 en el mundo están en el continente americano y Latinoamérica.

"Se trata de Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México", aseguró hoy el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Michael Ryan, durante la conferencia habitual sobre COVID-19.

En términos de cifras en contagios y muertes los países de Estados Unidos, Brasil y Perú son los más afectados. Colombia, Chile, Haití, Argentina y Bolivia también se unen a las regiones con rápidos incrementos en casos. "Estamos viendo que, aunque los números aún no son exponenciales en algunos de estos países, hay un aumento progresivo diariamente", agregó Ryan.

El experto advirtió que los sistemas de salud de estos países ya están comenzando a estar bajo presión a la par de conocer la real dimensión de la pandemia.

En conferencia de prensa, Ryan explicó que la cantidad de personas viviendo en entornos urbanos, así como la pobreza, son algunos de los factores que están impulsando la intensidad de la transmisión en estos países, particularmente de Sudamérica.

"Sin duda diría que América Central y del Sur en particular se han convertido en las zonas de transmisión más intensa del virus. Creo que no hemos alcanzado el pico de la pandemia y no puedo predecir cuándo lo haremos. Pero tenemos que mostrar solidaridad con estas naciones, apoyarlas y ayudarlas a superar el virus como hemos hecho con países de otras regiones. Es el momento de unirnos y no dejar a nadie atrás", afirmó.

Por esto, hay una "necesidad absoluta" de proteger a América Latina y el Caribe: "Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo", dijo.

El mundo ya sobrepasó los 6,2 millones de contagios por coronavirus y los 373 mil fallecidos. En medio de la ansiada espera por una cura que aún llega.