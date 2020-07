Los presidentes de Estados Unidos México y celebran “buena relación”

El cortocircuito que genera en México un presidente como Donald Trump, que ha vilipendiado desde hace años a los habitantes del vecino del sur, no ha evitado que Andrés Manuel López Obrador haya dirigido numerosos halagos a su homólogo tras la reunión que han mantenido ayer en la Casa Blanca.



“En vez de distanciarnos hemos optado por viajar juntos, hacer a un lado las diferencias con diálogo y respeto mutuo. Hemos tenido desencuentros y hay agravios que todavía no se olvidan, pero también hemos podido establecer acuerdos tácitos y explícitos de cooperación”, dijo López Obrador, para después elogiar a su homólogo estadounidense, el más antimexicano de la historia reciente.



“En vez de agravios hemos recibido de usted comprensión y respeto”, manifestó.



“La relación de EEUU y México nunca ha sido tan estrecha”, son las palabras con las que Trump dio la bienvenida al mexicano, a quien ha agradecido que su primera visita al extranjero en más de año y medio como presidente haya sido a EEUU.



La cumbre unió a dos líderes que habitan en distintas galaxias ideológicas y, aunque no lo pareciera ayer, mantienen intereses radicalmente opuestos en comercio e inmigración, pero que también comparten un talante propenso a la polémica y que necesitaban sacar provecho de la cita.



El encuentro ha proporcionado a México un balón de oxígeno para el futuro de su economía, en medio del arranque del nuevo tratado comercial de Norteamérica, el T-MEC, sin importar el rédito electoral que vaya a sacar Trump de esta visita.

La cita estuvo repleta de halagos entre los mandatarios.

Trump también subrayó las coincidencias con López Obrador.

“Fue elegido para luchar contra la corrupción y para devolver el poder al pueblo... Ambos tenemos el interés de poner a nuestros países primero... Usted lo hizo, yo lo hice”, le dijo el republicano viéndolo a la cara.

López Obrador recurrió a la relación que mantuvieron el republicano Abraham Lincoln y Benito Juárez, al que continuamente se refiere como el mejor presidente de la historia de México, para hacer un paralelismo con la relación que viven ellos.

“Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas deberían llevarnos al enfrentamiento, afortunadamente ese mal augurio no se cumplió”, dijo López Obrador.

“Fantástico”, repitió en un par de ocasiones Trump.

Para Trump, esta visita le brinda una fotografía del pulso ganado a México. Su amenaza arancelaria obligó a López Obrador a movilizar 25 mil elementos de la Guardia Nacional para frenar la inmigración centroamericana. Desde entonces ha caído un 85 por ciento.

La cita también fue una buena oportunidad de desviar la atención de la pandemia, que el mismo día que de la cumbre bilateral había llegado a los tres millones de contagios en EEUU.

PROTESTAN CONTRA LÓPEZ OBRADOR

Varias decenas de personas se reunieron ayer ante la embajada de EEUU en Ciudad de México para protestar contra el presidente López Obrador.

“Celebramos que se enfrente López (Obrador) al presidente de EEUU porque no se nos hace una persona agradable Trump, pero López (Obrador) está destruyendo este país que tanto trabajo nos ha costado construir”, expresó Jorge, uno de los manifestantes.

Arededor de 25 personas gritaban “fuera López” y sostenían pancartas acusando al mandatario de “delincuente”, “asesino” y “corrupto”, a la vez que alegaban que el presidente está “destrozando” el país.