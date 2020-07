Tras rebrotes de Covid-19, Europa en disyuntiva de confinar o no

Redacción Central |

Reconfinar o no reconfinar, esa es la pregunta que se planten varios países de Europa ante la multiplicación de brotes de coronavirus en los últimos días.

El Gobierno español urgió ayer a todas las instancias del país a centrarse en cortar de raíz los nuevos brotes de Covid-19, sin entrar en disputas con las autoridades regionales o con los partidos de la oposición, para no volver a lo peor de la pandemia.



Mientras, las autoridades de la región de Cataluña aumentaron ayer las restricciones en las áreas de los dos peores brotes de toda España, en los que se detectó ya la transmisión comunitaria.



En un país en el que la política sanitaria es competencia de las regiones y el Ministerio de Sanidad coordina los aspectos principales y donde las víctimas de la pandemia se han usado como arma política, la acción rápida y eficaz ante los rebrotes es clave para el Ejecutivo.



"El enfoque tiene que ir a controlar los brotes, todo lo demás no me interesa", afirmó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



La cifra de contagios detectados en las últimas 24 horas repuntó a 263, un centenar más que ayer, y los diagnosticados en siete días subieron a 4.297 (3.933 ayer). Las víctimas mortales por la pandemia en España ascienden ya a 28.409.



Y es que el país tiene 123 brotes activos de la enfermedad por todo el país, mientras que la cifra de contagios se ha multiplicado por cinco desde su punto más bajo de mediados de junio.

Mascarillas obligadas

El presidente francés, Emmanuel Macron, aprovechó ayer la fiesta nacional de su país para advertir de que la pandemia no está superada y alertar del riesgo de un rebrote, al tiempo que fijó las líneas de la recuperación económica, que pasa por un ambicioso plan de inversiones.



El presidente reconoció que hay "signos" que indican que la pandemia "sube un poco", por lo que anunció que en las próximas semanas la mascarilla será obligatoria en todo espacio público cerrado, mientras que en las calles seguirá siendo recomendada.



Una segunda oleada no está descartada, dijo Macron, quien aseguró que en caso de que se produzca el país tiene material médico almacenado o comprometido suficiente para afrontarla con garantías.



Reino Unido

El uso de mascarillas o protectores faciales en comercios y supermercados de Inglaterra será obligatorio a partir del próximo día 24, como parte de los esfuerzos del Gobierno británico por contener la pandemia y evitar un segundo brote.



Así lo confirmó ayer el titular británico de Sanidad, Matt Hancock, en una declaración ante el Parlamento, en un momento en que los muertos en este país van camino de los 45.000.



No cumplir con ese requisito conllevará sanciones económicas de 110 euros, si bien quedarán exentos los menores de 11 años y aquellos con algún tipo de discapacidad.



En tanto, en un mensaje a la población, la primera ministra serbia, Ana Brnabic, advirtió de que nunca había habido tantas personas en cuidados intensivos enchufadas a respiradores por el coronavirus.