Trump amenaza con enviar fuerzas federales a contener violencia en ciudades

Washington |

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó ayer con enviar más fuerzas federales del orden público a ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Baltimore, entre otras, para contener la violencia que consideró está "peor" que en Afganistán.

"No vamos a dejar que Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit y Baltimore y todo esto, Oakland, sean un desastre. No vamos a dejar que esto suceda en nuestro país", afirmó Trump durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, donde ayer recibió a los líderes republicanos en el Congreso.

Trump defendió el despliegue de tropas federales en Portland, escenario de protestas contra el racismo, lo que llevó al estado de Oregón (costa oeste) a demandar este fin de semana a varias agencias del Gobierno por "violar los derechos civiles" de los manifestantes en esa ciudad.

"Estamos enviando la aplicación de la ley", respondió el gobernante consultado sobre el despliegue de tropas federales a ayudar a la policía local.

Trump aseguró que "Portland estaba totalmente fuera de control" y señaló que las fuerzas federales "han hecho un trabajo fantástico" en tres días, "en muy poco tiempo".

El gobernante se quejó de que esas ciudades están dirigidas por "demócratas liberales", de "izquierda radical".

En el caso de Nueva York, estado gobernando por el demócrata Andrew Cuomo -quien ganó notoriedad en el país por el manejo de la pandemia- y que tiene como alcalde de la ciudad del mismo nombre al también demócrata Bill de Blasio, reclamó acción de parte de las autoridades.

"El gobernador tiene que hacer algo al respecto. Y si el gobernador no va a hacer algo al respecto, haremos algo", afirmó Trump, al mencionar que la tasa de criminalidad se ha disparado un 358 por ciento.

También se quejó de las muertes en Chicago, donde, aseguró, fueron asesinadas 18 personas este fin de semana.

"Esto es peor que Afganistán, por mucho. Esto es peor que cualquier cosa que alguien haya visto. Todos dirigidos por los mismos demócratas liberales", sentenció.

El diario Chicago Tribune reveló ayer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) trabaja en planes para desplegar alrededor de 150 agentes federales en Chicago esta semana.

Demócratas “preocupados”

Líderes demócratas del Congreso exigieron ayer una sesión urgente con el FBI para que informe a los legisladores sobre lo que consideraron una campaña extranjera de desinformación para interferir en las elecciones presidenciales de noviembre en EEUU.

La líder de la Cámara baja, Nancy Pelosi, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y otros dos legisladores con alto conocimiento en temas de inteligencia, alertaron al director del FBI, Chris Wray, sobre graves amenazas para las elecciones presidenciales y legislativas del 3 de noviembre.

"Tenemos una gran preocupación, en particular, porque el Congreso parece ser el objetivo de una campaña concertada de interferencia extranjera que busca difundir desinformación para influenciar la actividad legislativa, el debate público y la elección presidencial de noviembre", dijeron los políticos demócratas.

Agregaron que dada la seriedad de las amenazas, consideran que es imperativo que el FBI entregue a los legisladores un informe clasificado antes que termine el mes de julio, previo al inicio del receso.

Los legisladores no dieron detalles sobre la amenaza, pero indicaron que su misiva estaba acompañada por un archivo clasificado con información.

Varias fuentes de inteligencia han afirmado que hay indicios de intentos de interferir en la campaña estadounidense, específicamente con campañas de desinformación en las redes sociales provenientes de Irán, China y Rusia.

Pelosi: Trump se irá de la aunque no quiera

Líderes demócratas fustigaron ayer al presidente Trump por negarse a prometer que respetará los resultados de las elecciones en noviembre.

Pelosi, afirmó que si Trump pierde las elecciones, tendrá que irse de la Casa Blanca, aunque lo quiera o no.

"El hecho es que, lo sepa o no, se irá. Sólo porque él no quiera mudarse de la Casa Blanca no significa que nosotros no tendremos una ceremonia para inaugurar a un presidente de EEUUU debidamente elegido", dijo Pelosi.

Trump se niega públicamente a comprometerse a aceptar los resultados de la próxima elección presidencial, de forma similar a una amenaza que hizo semanas antes de los comicios de 2016, mientras se mofa de las encuestas que lo colocan tras el demócrata Joe Biden.

Trump dice que es demasiado pronto para una garantía irrefutable.

"Tengo que ver. Mira... tengo que ver", dijo Trump al moderador Chris Wallace durante una entrevista en el canal Fox News. "No, no diré 'sí' así nada más. No diré 'no' y tampoco lo hice la vez pasada".

La campaña de Biden respondió: "El pueblo estadounidense decidirá esta elección. Y el gobierno de Estados Unidos es perfectamente capaz de sacar a intrusos de la Casa Blanca".