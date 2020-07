Johnson defiende la cuarentena ante un posible rebrote de Covid-19 en Europa

Empresarios y productores trabajan en los últimos detalles para abrir sus puertas en tres departamentos. Quienes prevén abrir los autocines trabajan en el registro de sus espacios, los derechos de... Ver más Diez autocines ultiman registros para funcionar en tres departamentos

La producción boliviana “Cuidando al sol” fue seleccionada por la cadena televisiva Radiotelevisión Española (RTVE) y se beneficiará con un apoyo económico que se destinará a la posproducción de la... Ver más “Cuidando al Sol” recibe respaldo de la cadena RTVE

"The New Mutants", la nueva película de Marvel derivada de la saga de "X-Men", mantiene su estreno fijado para el 28 de agosto a pesar de los aplazamientos de superproducciones como "Mulan" y "Tenet... Ver más "The New Mutants" mantiene su estreno en cines a pesar del coronavirus