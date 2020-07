Chequea Bolivia: Es falso que en Ecuador por fin se encontró la cura para el coronavirus

En WhatsApp se comparte una cadena informando que Ecuador encontró la cura para la Covid-19. Además de este dato, se afirma que el coronavirus es una bacteria amplificada por la radiación electromagnética de las antenas 5G y este provoca trombosis. Chequea Bolivia advierte que se trata de información falsa.

A través de una revisión hemerográfica, Chequea Bolivia verificó que esta cadena de WhatsApp circuló por otros países y fue desmentida porque contiene datos falsos. El mensaje, que afirma tener la cura, receta antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes. Esto porque habrían descubierto que el problema estaba en el sistema circulatorio.

Sin embargo, este no un hallazgo de Ecuador. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó anticoagulantes porque ya se sabe que la enfermedad no sólo afecta al sistema respiratorio. Otros medicamentos mencionados en el texto, como el paracetamol, también fueron recomendados por esta organización. Hasta el momento, no hay un medicamento oficial que cure el coronavirus.

Asimismo, los antibióticos sirven par a tratar bacterias, pero el Covid-19 es una enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. La iniciativa de verificación española, Maldito Bulo, aclaró que la investigación “Hallazgos pulmonares post mortem en una gran serie de casos de COVID-19 del norte de Italia” publicada por la revista British Medical Journal, confirmó que el origen de la Covid-19 es vírico y no bacteriano.

En anteriores ocasiones, Chequea Bolivia aclaró que “no existe evidencia científica de que las ondas electromagnéticas de la tecnología 5G sean dañinas para la salud”.

Por último, en la cadena denuncia: “Ahora se entiende porque la orden de INCINERAR o enterrar inmediatamente los cuerpos sin hacérseles autopsia”.

Este dato también es falso. La OMS tiene un protocolo para autopsias llamado “Prevención y control de infecciones para la gestión segura de cadáveres en el contexto de Covid-19” con fecha de publicación del 24 de marzo de 2020.