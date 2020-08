Familiares demandan la liberación de 96 opositores al Gobierno de Nicaragua

MANAGUA |

Familiares de los denominados presos políticos de Nicaragua demandaron hoy la liberación de 96 personas que se encuentran detenidas, según ellos, por manifestarse en contra del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

Decenas de familiares acudieron a las instalaciones del diario La Prensa, de Nicaragua, donde entregaron una carta dirigida al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, en la que le piden abogue por la liberación de los "presos políticos".

Previo a entregar la carta, los familiares realizaron, en el estacionamiento principal del periódico, un plantón donde exigieron la libertad de sus parientes.

Los manifestantes, que se cubrían parte de sus rostros con mascarillas por la pandemia de la COVID-19, alzaron banderas de Nicaragua y fotografías de sus familiares presos, ante la presencia de decenas de policías antidisturbios que resguardaban el plantón a un lado de la calle. "Son inocentes, no son delincuentes", "libertad", "los madres no se rinden", "protestar es un derecho, reprimir es un delito", "viva Nicaragua libre", entre otras consignas, gritaban los familiares.

"Le estamos diciendo al Gobierno de Ortega que, para que pueda ir a unas elecciones (en noviembre de 2021), tiene que liberar primero a los secuestrados políticos (...). No va a ver elecciones mientras no libere a los presos políticos", sostuvo uno de las madres de los detenidos, que no se identificó.

Yonarqui Martínez, conocida como "la abogada de los presos políticos" por representar legalmente a la mayoría de ellos, afirmó que los detenidos son "objeto de un sinnúmero de maltratos, tanto física como psicológicos" en prisión, por lo que pidió la liberación de todos ellos.

En la actividad participó el periodista nicaragüense Miguel Mora, que guardó prisión en el marco de las manifestaciones contra Ortega, que estallaron en abril de 2018.

Mora, exdirector y propietario del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por el Gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, es miembro de la opositora Coalición Nacional.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado que fue alentado, según ha dicho Ortega, por Estados Unidos y la iglesia Católica.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabiliza de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.