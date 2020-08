Candidata opositora se exilia y pide a bielorrusos que cesen las protestas

Moscú y Bruselas |

La candidata de la oposición unificada bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, anunció ayer que se ha exiliado en la vecina Lituania y llamó a sus partidarios a cesar las protestas, un revés para los que exigen en las calles la repetición de las elecciones presidenciales.

"La decisión la tomé por mi propia cuenta. Ni una sola vida vale el precio de lo que está ocurriendo ahora", dijo Tijanóvskaya en un vídeo, después que el Ministerio de Exteriores lituano confirmara que la opositora bielorrusa se había refugiado en su territorio.

La decisión de Tijanóvskaya sorprendió tanto a sus aliados como a sus partidarios y a los analistas, ya que horas antes, después de afirmar que no reconocía la victoria electoral del presidente del país, Alexandr Lukashenko, aseguró que no tenía motivos para abandonar Bielorrusia.

Exilio bajo presiones

Todo cambió cuando se dirigió el lunes por la tarde a la sede de la Comisión Electoral Central (CEC) en Minsk para impugnar los resultados. Estuvo varias horas sin responder al teléfono, lo que alertó a sus correligionarios.

"Tijanóvskaya estuvo tres horas reunida en el despacho de (la jefa de la CEC, Lidia) Yermóshina con dos altos cargos de las fuerzas de seguridad", explicó ayer su aliada María Kolesnikova, en clara alusión al KGB bielorruso.

Además, poco después de comunicar su paradero, emitió otro vídeo en el que, con el rostro desencajado y leyendo un papel, pedía a los manifestantes a que no se enfrenten a la policía y no salgan a las calles "para no poner sus vidas en peligro".

"El pueblo de Bielorrusia hizo su elección. ¡Bielorrusos! Les pido que atiendan a razones y respeten la ley", señaló.

Al respecto, Kolesnikova no descartó que la declaración "fuera escrita bajo presiones de las fuerzas de seguridad", pero no criticó la decisión de la candidata de dejar el país.

Por su parte, el ministro de Exteriores lituano, Linas Linkevicius, explicó ayer que Tijanóvskaya había llegado al país báltico tras las presiones ejercidas por parte de las autoridades bielorrusas.

Aunque, matizó, el Gobierno bielorruso "no puso obstáculos a la salida, sino que incluso ayudó" a que Tijanóvskaya pudiera abandonar urgentemente su país con destino a Lituania, miembro de la Unión Europea.

Los analistas creen que el exilio de la candidata opositora no debería repercutir en el ánimo de protesta, ya que el objetivo de la oposición no ha variado: que Lukashenko entregue el poder en un plazo de dos semanas, tras lo que se convocarían nuevas elecciones.

"Lukashenko denuncia que las protestas son patrocinadas desde el exterior, pero lo que no entiende es que nosotros somos los que nos autoorganizamos. Los bielorrusos saben que falsificó las elecciones y no aguantarán otros cinco años de dictadura", comentó Veronika Tsepkalo, aliada de Tijanóvskaya quien también se exilió en Moscú.

Denuncia

La Unión Europea (UE) denunció ayer que la elección presidencial de Bielorrusia del domingo no fue "ni libre ni justa" y amenazó con imponer sanciones a los responsables de la violencia, en una declaración aprobada por los 27 Estados miembros.

"Las elecciones no fueron ni libres ni justas", aseguran los 27 en un comunicado. El pueblo de Bielorrusia se "merece" algo mejor, agregan.

Los 27 miembros de la UE denuncian "violencia desproporcionada e inaceptable de las autoridades del Estado" y exigen el fin de la represión y la "liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas detenidas".

Tras asegurar que procederán a "un examen exhaustivo" de las relaciones de la UE con Bielorrusia, barajan la imposición de nuevas sanciones.

"Podría tratarse, entre otros, de adoptar medidas contra los responsables de la violencia observada, detenciones injustificadas y la falsificación de los resultados de la elección", anuncia el comunicado.

La UE instó a los dirigentes políticos bielorrusos a "emprender un diálogo verdadero e inclusivo con la sociedad en el sentido amplio para evitar nuevas violencias".

El portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, consideró ayer que la evolución de la situación en el país es "muy seria".

Bielorrusia estará en la agenda de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la UE el 27 y 28 de agosto en Berlín.