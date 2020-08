Argentina extiende cuarentena ante aumento de casos de la Covid-19

Buenos Aires |

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer otra extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto y apeló a una mayor responsabilidad ciudadana en medio del aumento de casos de Covid-19 en distritos del país. En una intervención transmitida en vivo por varios canales televisivos, radio e internet el mandatario precisó que actualmente no solo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra la mayor cantidad de casos, hay 14 provincias afectadas y en algunas zonas en rojo se volverá a la fase uno para controlar al máximo la circulación.

Para aquellos ciertos sectores que critican al Gobierno por el aislamiento, Fernández mando un mensaje en su alocución al señalar que no se obsesionó con la cuarentena.

“Mi única obsesión es la salud de los argentinos, yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe, además, porque hace muchos meses que Argentina se olvidó del aislamiento y si alguno duda, salgan a las calles y vean”, subrayó el mandatario.

Asimismo reiteró que el virus se ha expandido en muchos lugares del país. La realidad, dijo, es que está en nuestras manos cuidarnos, ya no depende de una decisión política. No tenemos más solución que decirles y advertirles que en los encuentros el riesgo se potencia, manifestó el mandatario en momentos en que es palpable en las calles una gran cantidad de personas.

En otro momento de su intervención, mostró su esperanza en un anuncio clave esta semana, con la noticia de que Argentina y México se encargarán de producir para la región la vacuna de los laboratorios de la Universidad de Oxford, tras el convenio rubricado con el laboratorio Astrazeneca.

Hoy tenemos una ventana de esperanza, resaltó el gobernante, quien contó que se comunicó con su par mexicano Andrés Manuel López Obrador para expresarle su inmensa alegría porque la historia haya puesto a dos países hermanos juntos para producir una vacuna que ayudara a toda América Latina.

Al mostrarse confiado que la vacuna pueda estar lista en el primer trimestre de 2021, Fernández insistió una vez más en cuidarse como único modo de proteger la vida y mostró su preocupación por que el sistema sanitario no se sature.

Al respecto significó que hoy a nadie le falta un respirador pero “los sistemas de salud empiezan a mostrar niveles de ocupación preocupantes” y ejemplificó cómo en la provincia de Jujuy el 93 por ciento del sistema sanitario está ocupado.

“Les pido a los argentinos ser muy cuidados, por encima de cualquier discurso de ocasión, esta es la realidad. Mi dilema ético lo resolví el primer día, estamos enfermos y el modo de cuidarnos es estar en nuestra casa, por favor no nos expongamos”, enfatizó.