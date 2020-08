Correa desafía la política en Ecuador con su candidatura a vicepresidente

Quito |

Rafael Correa advirtió que si le dejaban volvería a la política en Ecuador y ayer anunció oficialmente su candidatura a vicepresidente para los comicios de 2021, junto al economista Andrés Arauz, cuando el tablero electoral no ha terminado de conformarse y el actual Gobierno está en sus horas más bajas.

En una medida presentación virtual ante medios y seguidores, el exmandatario que gobernó el país entre 2007 y 2017, introdujo al que, de resultar victorioso en tándem, será -en la teoría- su jefe inmediato, como a uno de "los jóvenes más brillantes" que conoce.

Desde Bélgica, donde reside tras dejar el poder, ejerció de maestro de ceremonias con una puesta en escena y vídeo promocional que resaltaba el poco conocido recorrido del aspirante presidencial, sin ocultar el verdadero peso político de Correa, que por momentos, en lugar de figurar como segundo de abordo parecía el primero.

"Mi ambición nunca ha sido un puesto, una candidatura, ni siquiera ganar una elección. Mi proyecto vital (ha sido) mi patria, verla fuera del subdesarrollo, con prosperidad, justicia, alegría, por eso me preparé, luché toda mi vida", aseguró.

Sin mencionar directamente al actual mandatario, Lenín Moreno, otrora aliado político y hoy uno de sus principales detractores, aseguró que a sus enemigos "no les importó destruir nuestra tierra sagrada" y justificó con esas palabras su vuelta al ruedo político.

Prometió, además, "rescatar" al país "de las ruinas del peor Gobierno de su historia", mientras que el presidenciable, de 35 años, lanzó un aviso a sus acólitos y desencantados con Moreno, de que investigará la protesta social de octubre pasado.

"Desde ya comenzaremos a preparar una comisión de la verdad para investigar quién ordenó la represión brutal de octubre, quién ordenó el autoincendio (sic) de la Contraloría, esconder a nuestros muertos, quién pactó la impunidad de Odebrecht para encarcelar a nuestro legítimo vicepresidente", advirtió Arauz.

En los mencionados disturbios, provocados por un decreto que eliminaba los subsidios a la gasolina -luego derogado-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.

El binomio político, presentado por la coalición progresista "Unión por la Esperanza" (UNES), censuró la gestión del Gobierno de la pandemia y lo acusó de provocar "víctimas innecesarias", tanto en el ámbito de la salud como en el social, laboral y económico.

Arauz enumeró una serie de "Gobiernos amigos", entre ellos, Argentina, México, Rusia y Cuba, de los que dijo "conseguiremos la vacuna para superar esta fase de pandemia", algo que "ya está hablado".