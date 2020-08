Aumenta preocupación en Europa por rebrote de la pandemia

Redacción Central |

El incremento de los contagios en Alemania, el repunte de la enfermedad en Francia y su avance en España desatan la alarma en Europa ante una nueva oleada de Covid-19, una pandemia que sigue golpeando en América Latina.

Europa, que impuso drásticas medidas en marzo para atajar la propagación de la enfermedad, se alarma ahora ante un posible rebrote, cuando están a punto de acabarse las vacaciones estivales.

El Viejo Continente suma más de 211.300 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según un conteo de AFP.

Alemania registró en las últimas 24 horas 1.707 nuevos infectados por coronavirus, el número más alto desde abril, en el pico de la pandemia, según cifras oficiales publicadas ayer.

Las autoridades multiplican las advertencias ante el aumento de los casos de contagios, vinculados en parte al regreso de los alemanes que pasaron las vacaciones en el extranjero. El país ha registrado más de 228.000 casos en su territorio desde que brotó esta pandemia.

El director de emergencias sanitarias en España, el doctor Fernando Simón, advirtió ayer que "las cosas no van bien" ante el rampante crecimiento de los contagios e incluso pidió ayuda a los "influencers" para concientizar a los más jóvenes.

"Las cosas no van bien. Por favor, que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga", reclamó el doctor Simón, encargado de monitorear la evolución de la epidemia en España.

En el balance del jueves, el ministerio de Sanidad añadió más de 7.000 positivos llevando a 377.906 el total. La mortalidad también incrementa con 122 fallecidos en los últimos siete días, cuando a finales de julio era de apenas 12.

En la vecina Francia se registró ayer un pico de contagios de 4.771 casos en las últimas 24 horas, la mayor cifra registrada desde finales de abril, y un aumento de la tasa de positivos, que se elevó en dos décimas en un día, hasta el 3,3 por ciento del total de los test realizados.

La Dirección General de Salud añadió en su comunicado que en ese tiempo han muerto doce personas por coronavirus en los hospitales, que elevan a 30.480 el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia.

En la actualidad hay ingresadas 4.748 personas, 149 de ellas en las últimas 24 horas y 380 pacientes se encuentran en cuidados intensivos, donde han ingresado 28 en ese periodo.

Para intentar frenar este avance, las autoridades están imponiendo el uso obligatorio de la mascarilla en más zonas y un mayor número de ciudades, reseñó el diario Le Parisien.

Italia registró 845 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 23 de mayo, según el informe difundido ayer por el ministerio de Salud.

La península, entre los países que mejor había manejado la pandemia, volvió a reportar nuevos casos después de que el martes registró 642, lo que confirmaría una tendencia a la alta.

El número de contagios diarios de coronavirus detectados en el Reino Unido repuntó ayer hasta cerca de 1.200 casos y la cifra total de infectados ya se acerca a los 325.000.

Así lo informó el Gobierno británico, que registró 1.182 nuevos casos, más del 30 por ciento del día anterior cuando se contabilizaron 812.