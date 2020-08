La Convención Republicana enaltece la figura de Trump en la Casa Blanca

Washington |

La familia de Donald Trump fue el centro de atención de la segunda jornada de la convención republicana, que terminará con la nominación del actual presidente de Estados Unidos como candidato del partido.

Anoche, la primera dama, Melania Trump, alejada de los focos normalmente, tomo la palabra.

Sin críticas a su rival, Joe Biden, optó por un discurso positivo, sobre el sueño americano, las mujeres, la familia, y cómo no, su marido: "Como han visto en los últimos años, no es un político tradicional. No se limita a hablar. Él apuesta por actuar y obtiene resultados".

Melania Trump dio su discurso desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, una decisión criticada por los demócratas, al hacer uso de la mansión presidencial para un acto de campaña.

Con unas encuestas que de momento le colocan por detrás de Joe Biden, la noche se dedicó especialmente a poner de relieve lo que sus partidarios consideran como los mayores logros del actual presidente, olvidando la actual crisis sanitaria.

Su hijo Eric también dio un discurso, presentando a su padre, al igual que hizo Melania Trump, como un hombre que ofrece resultados.

“La libertad nunca está a más de una generación de extinguirse. Debemos luchar por ella y protegerla. Esta es la lucha en la que estamos ahora y es una lucha que solo mi padre puede ganar. La economía, el muro, el Ejército, los acuerdos comerciales, los recortes de impuestos, los jueces del supremo, los hospitales para veteranos, la prescription de medicinas, la elección de colegios, trasladar la embajada a Jerusalén, la paz en oriente próximo, guerras sin fin terminadas. Promesas hechas y promesas que han sido cumplidas por primera vez", dijo Eric.

La pandemia y su impacto en la economía y el empleo, principales bazas del actual presidente, han supuesto un duro golpe para Trump, que ha debido readaptar su mensaje de cara a las elecciones del 3 de noviembre.