Laura toma fuerza en el Golfo para su cita con Texas y Luisiana

Miami |

El huracán Laura avanzaba ayer por el Golfo de México al encuentro con la costa de Luisiana y Texas, donde, según los pronósticos meteorológicos, llegará mañana con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y capacidad para "poner en peligro vidas humanas".

Después de dejar Cuba, donde causó importantes destrozos materiales, pero no muertes como sí hizo en República Dominicana y Haití, Laura se adentró ayer en el Golfo de México y al poco tiempo ya era huracán de categoría 1.

Las cálidas aguas de este golfo, con temperaturas superiores a los 25 grados, van a ser el combustible para que el huracán se fortalezca en su recorrido hacia el oeste-noroeste y llegue al menos a categoría 3 (el máximo es 5).

Es un recorrido similar al que acaba de realizar Marco, que por el contrario perdió la fuerza de huracán y llegó degradado este lunes a la misma zona de la costa estadounidense que el jueves va a sufrir el embate de Laura.

Los expertos están ya comparando a Laura con Harvey, un huracán de categoría 4 que causó inundaciones catastróficas y produjo daños por 125.000 millones de dólares en Texas y Luisiana por estas mismas fechas en 2017.

Se formó el 17 de agosto y no se disipó hasta el 2 de septiembre de 2017 y se calcula que causó un centenar de muertes directas e indirectas.

El director del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Ken Graham, habló con The Weather Channel, un canal de información meteorológica, y aseguró que "esto es algo que supone una amenaza para la vida humana" y el impacto se va a sentir a millas de distancia del lugar donde toque.

La jueza Lina Hidalgo, del condado texano de Harris, pidió en una rueda de prensa a la población que no se dedique a comparar tormentas y "se prepare para lo peor".

“Cada tormenta es diferente, esta no es Harvey ni Imelda, es Laura. Cada tormenta es diferente", subrayó.

Para la jueza, lo más importante es "guarecerse de los vientos y tomar medidas para que la crecida del agua no te alcance".

Hay diversas órdenes de evacuación obligatoria en la zona, la más reciente en la ciudad texana de Galveston y se ha declarado el estado de emergencia en varios condados de Texas y en Luisiana.

Ayer, el centro de Laura se encontraba a ya unos 940 kilómetros de Lake Charles, en Luisiana, y a unos 1.000 kilómetros de Galveston, en Texas.

El huracán se movía en dirección oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y había dejado de ser una amenaza para los Cayos de Florida y Cuba, que ya no están incluidos en los avisos y alertas del NHC por el paso de un ciclón.

Siguen vigentes y se han incorporado algunos de esos avisos para zonas determinadas de Texas, Luisiana y Misisipi.

Cuando aterrice será un huracán mayor, el primero de esta temporada ciclónica en el Atlántico que se ha pronosticado que va a ser muy activa, con hasta 25 tormentas con nombre, de las cuales de 7 a 11 podrían convertirse en huracanes y hasta seis de ellos muy poderosos.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas, de la cuales cuatro han sido huracanes: Hanna, Isaias, Marco y Laura.