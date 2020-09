Trump y Biden se cruzan acusaciones por los disturbios raciales en EEUU

Washington |

Muestra de la polarización que vive EEUU, el presidente, Donald Trump, y su rival demócrata en las elecciones de noviembre, Joe Biden, se acusaron ayer mutuamente de incitar la violencia, después de que una persona falleciera en los disturbios raciales del pasado fin de semana en Portland (Oregon).

El mandatario amaneció con una serie de mensajes en Twitter en los que culpó al alcalde de Portland, el demócrata Ted Wheeler, y a la "izquierda radical" de los altercados de los últimos días.

"Portland es un desastre, y lo ha sido por muchos años. Si esta broma de alcalde no la limpia, ¡entraremos y lo haremos por ellos!", amenazó Trump en Twitter.

Esa ciudad del noroeste de EEUU fue escenario la noche del sábado de choques entre simpatizantes de Trump y miembros del movimiento "Black Lives Matter" (las vidas negras importan), que se saldaron con la muerte de un hombre por un disparo en el pecho.

Las protestas se reavivaron en Portland, después de que un afroamericano, Jacob Blake, resultara herido grave el 23 de agosto por siete disparos de la policía en Kenosha (Wisconsin), donde ha habido protestas y disturbios raciales en los últimos días que se han cobrado la vida de dos personas.

En otro mensaje en la misma red social, el presidente cargó contra los alcaldes y gobernadores de "la izquierda radical".

"Los gobernadores y alcaldes de la izquierda radical en ciudades donde esta loca violencia está pasando, han perdido el control de su 'Movimiento'. Se supone que no iba a ser así, pero los anarquistas y los agitadores se dejaron llevar y no escuchan más -¡incluso han forzado a Joe (Biden) el lento a salir de su sótano!", clamó Trump.

El mandatario acabó con un último tuit en el que dijo: "¡Ley y Orden!".

El presidente ha aprovechado el suceso para reforzar su mensaje de "ley y orden" de cara a los comicios del 3 de noviembre, en los que opta a la reelección, mientras que Biden reiteró ayer sus acusaciones a Trump de incitar a la violencia.

Trump "no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado. Saben, puede que él crea que pronunciar las palabras ley y orden le hacen fuerte, pero su fracaso en pedir a sus seguidores que dejen de actuar como una milicia armada en este país muestran lo débil que es", opinó el que fuera vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) en un acto de campaña en Pittsburgh (Pensilvania).

"¿Alguien cree que habrá menos violencia en EEUU si Donald Trump es reelegido?", se preguntó Biden, quien destacó que el trabajo del presidente consiste en ser directo, decir la verdad y ser fiel a los hechos para liderar y no para incitar.

“Incapaz de decir la verdad”

"Por ese motivo les hablo hoy -agregó-, el presidente en ejercicio es incapaz de decirnos la verdad, incapaz de hacer frente a los hechos e incapaz de sanar. No quiere arrojar luz, quiere generar tensión y está alentando la violencia en las ciudades".

El aspirante demócrata pidió, además, que acaben los altercados raciales en varias partes del país.

"Voy a ser muy claro sobre todo esto, los disturbios no son protestas. Los saqueos no son protestas. Desencadenar fuegos no son protestas. Nada de esto es protestar. Es ilegal, simple y llanamente. Y aquellos que lo hacen deberían ser juzgados", enumeró.

"La violencia no traerá cambio, solo traerá destrucción -siguió-. Está mal en todas sus maneras, divide en lugar de unir".

En ese sentido, citó en otra parte de su discurso a Julia Jackson, la madre de Blake, quien tras los sucesos en Kenosha ha asegurado que ni su hijo ni su familia se ven reflejados en la violencia y la destrucción.

Biden, por otro lado, respondió a Trump sobre sus acusaciones de respaldar a lo que denomina como "izquierda radical".

"Ustedes me conocen, conocen mi corazón, saben mi historia, la historia de mi familia. Pregúntense ¿Parezco un socialista radical con debilidad por los alborotadores? ¿De verdad?", interrogó Biden, quien se presentó como el salvador de EEUU frente a cuatro años más de Trump.

Contraataque

La reacción del presidente al discurso de Biden no se hizo esperar e inmediatamente después tuiteó: "Acabo de ver lo que Biden iba a decir. ¡Para mí, él está culpando a la policía, mucho más que a los Alborotadores, Anarquistas, Agitadores y Saqueadores, a los que nunca culpará o perderá los apoyos del Radical de Izquierdas Bernie (Sanders)!", indicó.

Más allá de las propias palabras del presidente, el director de Comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, culpó en un comunicado a Biden de no condenar a "las turbas de la izquierda que queman, saquean y aterrorizan las ciudades estadounidenses".

Confirman visita de Trump a Kenosha

La Casa Blanca confirmó ayer que el presidente Trump viajará hoy a Kenosha (Wisconsin), pese a la solicitud del gobernador del estado, Tony Evers, de que no se traslade allí, tras las protestas y disturbios raciales de la última semana.

"Este presidente se muestra. Este presidente está fuera, reabriendo el país, mostrando su respeto al pueblo estadounidense, yendo, de hecho, a lugares donde los estadounidenses están sufriendo. Siempre aparecerá. Es lo que este presidente ha hecho en los últimos cuatro años y seguirá haciendo", indicó la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, a la cadena de televisión Fox News.

McEnany subrayó que Trump "irá a Kenosha, Wisconsin. Le encanta la gente de Wisconsin, y desea hablarles directamente y unificar el estado".

La portavoz adelantó que durante la visita, Trump se reunirá con miembros de las fuerzas de seguridad y comprobará de primera mano los daños en la localidad por los disturbios.

En principio, no figura en su agenda un encuentro con la familia de Jacob Blake, el afroamericano herido grave el pasado 23 de agosto por los disparos de la policía.

En declaraciones al diario The Washington Post, Jacob Blake padre afirmó que la familia no tiene ningún interés de conversar con el presidente.

El gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, ha solicitado a Donald Trump que no visite Kenosha, donde una semana de disturbios raciales han causado dos muertes.

Evers envió una carta a Trump solicitándole "respetuosamente que reconsidere" su visita a Kenosha.

Por su parte, el alcalde de Kenosha, John Antaramian, dijo a la emisora de radio NPR que "si bien las visitas de presidentes son siempre bienvenidas en esta gran ciudad, este no es el mejor momento para una visita".