Señalan que Maduro busca debilitar boicot de la oposición a las parlamentarias con indultos

Caracas y Ginebra |

Los indultos concedidos a más de un centenar de opositores en Venezuela buscan debilitar el boicot a las parlamentarias del 6 de diciembre, legitimar estos comicios y "blanquear" la imagen del presidente socialista, Nicolás Maduro, según analistas.

Consideradas un "fraude" por una treintena de partidos de la oposición mayoritaria, lograr que opositores de peso participen en las votaciones para elegir un nuevo Parlamento es uno de los objetivos centrales del decreto que indulta a 110 opositores, 26 de ellos diputados, en su mayoría en el exilio, a quienes les fue retirada su inmunidad.

La lista de indultos no incluyó al líder opositor Juan Guaidó, sobre quien pesan múltiples causas judiciales tras proclamarse presidente interino en enero de 2019 luego que el Parlamento, único poder en manos de la oposición, declarara la usurpación de Maduro en el cargo tras reelegirse en mayo de 2018 en comicios considerados "fraudulentos".

"Se maneja el indulto como un tema político, no jurídico", observa Jesús Castillo-Molleda, politólogo de la Universidad del Zulia, quien ve en el horizonte la reaparición de figuras como el excandidato presidencial Henrique Capriles, quien estaría detrás de una "negociación" enmarcada en el reciente perdón concedido a opositores.

Puede que Capriles, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años en abril de 2017, no sea candidato, "pero sí lo veo en un proceso de motivación y organización de actores políticos no oficialistas para la participación" en las parlamentarias, prevé Castillo-Molleda.

No obstante, el dirigente opositor aún no ha dicho abiertamente si participará o si postulará candidatos con su tarjeta.

En el camino a los comicios para elegir el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, ha inhabilitado partidos y abierto causas a dirigentes opositores, además de elegir una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezada por una exmagistrada sancionada por Canadá.

"Maduro ha usado todo el aparato del Estado para desbancar a la oposición política venezolana mayoritaria, que es la que le puede derrotar en unas elecciones, porque ya lo derrotó en las parlamentarias del 2015", comentó el politólogo de la Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca.

Ayer, el gobierno de EEUU, que presiona la salida de Maduro con una batería de sanciones, indicó que los indultos son solo "acciones simbólicas".

Bachelet se congratula del indulto

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se congratuló ayer la decisión del presidente Maduro de indultar a 110 personas, muchos de ellas políticos venezolanos que estaban encarcelados, en el exilio o bajo medidas cautelares.

“Valoro esta decisión como un paso significativo en los esfuerzos en favor de la apertura del espacio democrático y de la mejora de la situación de derechos humanos en el país", dijo la alta comisionada chilena.

Bachelet adelantó que el organismo que dirige seguirá apoyando procesos de liberaciones y de fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos en Venezuela.