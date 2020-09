Trump, a la defensiva tras revelación sobre sus impuestos

Washington |

El presidente de EEUU, Donald Trump, batalla contra la revelación del diario The New York Times sobre su situación fiscal a pocas horas del primer debate de la campaña presidencial con su rival demócrata, Joe Biden, en el que el mandatario debe imponerse si quiere recuperar terreno en las encuestas.

La cifra de 750 dólares -que es la cantidad de dinero que pagó el mandatario en impuestos en 2016- marcó a la opinión pública.

Esta exclusiva cayó como una bomba cuando faltan 36 días para las elecciones, una información que Trump se negó a hacer pública.

La posición del presidente va en contra de la tradición de todos sus predecesores desde la década de 1970.

El mandatario republicano reaccionó a esta publicación en una conferencia de prensa especialmente desarticulada, en la que mostró su frustración e inquietud ante la cercanía de las elecciones.

Si Trump pierde el 3 de noviembre se convertiría en el primer presidente en ejercer un sólo mandato en EEUU desde el republicano George H. W. Bush, que perdió frente a Bill Clinton en 1992.

Además de los cuestionamientos sobre la fiscalidad de sus empresas, el artículo destacó que los negocios del mandatario tienen una deudas abultadas, lo que lastra la imagen de Trump como un hombre de negocios exitoso.

Este artículo toca una fibra sensible para Trump, poniendo en duda su "instinto" para los negocios, algo de lo cual se vanagloria en su campaña.

"Sus finanzas están bajo presión, con pérdidas operacionales y cientos de millones de dólares en deudas que deben pagarse y por las cuales él es el garante personal", indicó The New York Times.

Trump denunció la publicación como "falsa" y dijo que eran afirmaciones "totalmente inventadas".

Su hijo Donald Jr afirmó ayer en la cadena conservadora Fox News que su padre pagó decenas de millones de dólares en impuestos locales, si bien el artículo se centró en las tasas federales.

Un factor que complica al mandatario es la constante ventaja que sostiene su adversario demócrata.

Seguridad nacional

La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, la demócrata Nancy Pelosi, consideró ayer que las revelaciones sobre los impuestos de Trump plantean un "problema de seguridad nacional" para EEUU.

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja aseguró en una entrevista con la cadena de televisión NBC que esa circunstancia plantea dudas sobre si hay personas o naciones extranjeras que podrían tener "influencia" sobre el gobernante.

"Este presidente parece tener una deuda de más de 400 millones de dólares. ¿A quién? ¿A diferentes países? ¿Cuál es el apalancamiento (de la deuda) que tiene? Para mí, esta es una cuestión de seguridad nacional", dijo Pelosi.

Biden conserva ventaja

Según la última encuesta de Washington Post-ABC, el exvicepresidente de Barack Obama, cuenta con una ventaja de diez puntos a nivel nacional (53% contra 43%), un porcentaje que se ha mantenido sin cambios desde agosto, antes de las convenciones de los partidos.

En los estados claves para llegar a la Casa Blanca, la ventaja es menor, pero Biden está bien posicionado, especialmente en Wisconsin, donde Trump se impuso en 2016.

El mandatario va a seguir aprovechando el empuje mediático de la nominación de Amy Coney Barrett, una magistrada conocida por sus tendencias conservadoras, para la Corte Suprema.

Trump prevé que el proceso de confirmación en el Senado -donde los republicanos son mayoría- será "rápido". Los demócratas quieren que sea el gobierno resultante de las elecciones quien nomine al sustituto.

El presidente también se centrará en criticar a su oponente. Durante el fin de semana ironizó con frecuencia sobre el estado físico y mental de Biden y volvió a utilizar una táctica que ya usó en 2016 contra Hillary Clinton: pedir un control antidopaje.