Bolsonaro frustra a los radicales y promueve un juez católico al Supremo

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, frustró a buena parte de su base política al sugerir para ocupar una vacante en la Corte Suprema a un juez conservador y católico, pero no "terriblemente evangelista", como prometió en 2019.

La postulación del juez Kassio Nunes Marques, que aún deberá ser confirmada por el Senado, fue oficializada ayer en el Diario Oficial y muy mal recibida por la ultraderecha y líderes de iglesias evangelistas que tienen una creciente influencia y son uno de los pilares de la estructura política que aupó a Bolsonaro al poder.

Si es confirmado por el Senado, Nunes pasará a integrar el grupo de once miembros del Supremo, corte constitucional pero que también juzga en lo penal a políticos amparados por fueros.

Ha sido propuesto para ocupar la vacante que deja Celso de Mello, un magistrado de ideas progresistas que ingresó al tribunal en 1989 y se jubila al llegar a los 75 años, edad límite para los jueces en Brasil.

Si bien Nunes es conocido como conservador, en círculos jurídicos se elogia su carácter técnico, su discreción y la garantía de sus decisiones, que para muchos críticos puede favorecer a políticos acusados de corrupción, que están en todo el espectro ideológico.

Bolsonaro ha dedicado los últimos meses a intentar construir la base parlamentaria que no tuvo en su primer año y medio de gestión, lo que le dificultó la gobernabilidad y causó enormes fricciones con el Parlamento y hasta el Supremo, al punto de que sus seguidores más radicales le llegaron a exigir una "intervención militar".

Frente a esa situación y la posibilidad de llegar a ser sometido a un juicio político por su negacionismo frente al coronavirus, que ya ha causado más de 144.000 muertes en Brasil, Bolsonaro se acercó a partidos de centro que dominan el Parlamento y promocionaron ahora la candidatura de Nunes para el Supremo.

De hecho, uno de los primeros en celebrar la sugerencia de Nunes fue el senador Ciro Nogueira, influyente caudillo del centro y, como muchos otros líderes de esa corriente, con un juicio pendiente por corrupción ante el Supremo.

"Quienes le conocen saben de su competencia y compromiso", afirmó Nogueira, del estado de Piauí, donde nació Nunes y antiguo bastión de la izquierda, al que Bolsonaro vuelca ahora fuertes inversiones pensando en apuntalar su posible reelección en 2022.

Lava Jato en el limbo

El cambio en el Supremo se da cuando la corte se apresta a juzgar demandas que pueden anular decisiones de la operación anticorrupción Lava Jato y del exjuez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Justicia con Bolsonaro y renunció enemistado con el gobernante, al que acusó de presiones ilegales sobre la Policía Federal.

Las presiones sobre la Lava Jato también llegan desde la Fiscalía General, cuyo titular, Augusto Aras, nombrado por Bolsonaro, pidió acabar con el "fundamentalismo punitivo" de la Lava Jato, que hoy le apunta al centro pero ya barrió a la izquierda, al extremo de llevar a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.