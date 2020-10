Trump suspende sus actos de campaña y es sustituido por Pence

Washington |

Todos los eventos de campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, van a pasar a un formato virtual o serán pospuestos, después de que el mandatario diera positivo en la prueba de Covid-19, informó ayer su jefe de campaña, Bill Stepien.

"Todos los eventos anunciados previamente que involucran la participación del presidente están en el proceso de ser trasladados para ser eventos virtuales o van a ser pospuestos temporalmente", indicó Stepien cuando falta un mes para las elecciones del 3 de noviembre.

Los eventos que involucran a la primera dama, Melania Trump, que también dio positivo, serán aplazados.

"Todos los eventos de campaña van a ser considerados caso a caso y vamos a emitir cualquier anuncio relevante en los próximos días", dijo Stepien.

Ayer mismo, Trump fue reemplazado por su vicepresidente, Mike Pence, en una reunión virtual con gobernadores.

La información fue dada por el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, quien dijo que al comienzo de la llamada se disculpó por la ausencia de Trump, que tenía previsto encabezarla.

"El vicepresidente hizo la llamada y dijo que el presidente le había pedido que la manejara él", dijo Cuomo a la radio 1010 WINS.

Pence se sometió ayer a la prueba del Covid-19 junto a su esposa, Karen, y ambos dieron negativo, al igual que Barron, el hijo de 14 años de Trump y Melania, e Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, que trabajan muy cerca del mandatario.

Trump anunció la madrugada de ayer que él y su esposa Melania habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos "están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".

Ambos se hicieron la prueba tras conocer el positivo de Hope Hicks, quien viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial.

Pese a haber sido informado de que Hicks había dado positivo, Trump mantuvo su agenda del jueves en Bedminster (Nueva Jersey), donde participó en dos actos de campaña.

La noticia ha trastocado totalmente los planes de la campaña presidencial republicana y, según Stepien, se considerarán "caso por caso" todos los demás actos previstos, menos los de Pence, que "planea reanudar sus eventos de campaña programados".

El médico de la Casa Blanca, Jesse Schonau, informó de que Pence se encuentra bien y que no ha estado en contacto directo con ninguna persona que haya dado positivo, por los que no requiere permanecer en cuarentena.

Quien sí dio positivo de Covid-19 es la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado), Ronna McDaniel, en una prueba a la que se sometió el miércoles, según informó su oficina.

Estados Unidos es el país más castigado por el coronavirus, con algo más de 200.000 muertos y 7,2 millones de casos confirmados.

Critican escepticismo

Trump tiene coronavirus porque "no tomó el virus en serio", dicen los neoyorquinos

Para muchos neoyorquinos el contagio de Trump es la prueba que el mandatario estadounidense no se tomó el virus en serio. Pero en un país ultrapolarizado, a un mes de la elección presidencial, otros hablan de "una maniobra política".

“Pese a todo es un ser humano, le deseo lo mejor, pero espero que las personas comprendan que (la epidemia) es grave y que el barbijo es absolutamente necesario", dijo Christian Persaud, de 19 años.

"No se tomaba el virus en serio. No podemos jugar con este virus, hay que llevar barbijo", dijo por su lado Alex Flores, de 24 años, empleado de una empresa de limpieza.

Isiah Pough, de 27 años, está seguro de que "esto va a afectarlo negativamente" para las presidenciales.

Mark, un cincuentón que trabaja en el sector de finanzas, espera que los indecisos "ahora se digan 'okay, (Trump) es realmente un idiota' y apoyen a Biden".

Pero aunque son menos y a veces son reticentes a dar su apellido, en Nueva York también hay simpatizantes del presidente.

Como Natacha, que trabaja en una tienda cercana a la Trump Tower y teme que el anuncio del presidente en Twitter sea "una jugada de los demócratas".

"Hacen eso todo el tiempo, han intentado tantas cosas en su contra. Hace tiempo que no confío en los medios", manifestó.