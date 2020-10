Madrid inicia 14 días de movilidad limitada

Madrid |

La capital de España y nueve municipios limítrofes, todos fuertemente afectados por la segunda ola de Covid-19, afrontan desde ayer al menos 14 días de restricciones de entrada y salida de personas para contener la epidemia, lo que puede tener consecuencias económicas muy graves, según teme el gobierno regional de Madrid.

Las medidas, que se aplican con normalidad desde las 22:00 horas del viernes, son motivo de polémica y tensión política creciente.

Fueron establecidas por el Ministerio español de Sanidad, pero criticadas duramente y recurridas judicialmente por las autoridades madrileñas.

Madrid, considerado el primer motor económico de España, prevé una caída anual del 17 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional con las nuevas limitaciones de circulación de personas y otras impuestas a las actividades comerciales y de hostelería, lo que supondrá perder 18.000 empleos a la semana, alertó ayer el responsable regional de Hacienda, el conservador Javier Fernández-Lasquetty.

La economía madrileña supuso el 19,2 por ciento del PIB español en 2018.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo nacional, el socialista Pedro Sánchez, aseguró que la prioridad es "atajar la pandemia radicalmente" para que la recuperación económica "pueda desplegarse con toda su potencia".

"Si no hay salud, no hay economía", subrayó en un foro celebrado en la isla de La Toja (Pontevedra, noroeste español).

Uno de los mayores perjuicios para España debidos a la pandemia fue la pérdida de 17 millones de viajeros extranjeros, según los registros de llegadas, y 19.000 millones de euros en ingresos turísticos durante el verano.

España encabeza contagios

Las limitaciones serán aplicadas durante catorce días naturales y podrán prorrogarse en función de cómo evolucione la situación epidémica de la región de Madrid, la más castigada de España y de Europa por el virus.

El país ronda ya los 800.000 infectados desde que comenzó la pandemia y supera los 32.000 muertos, según los datos oficiales. Y lidera la incidencia en la Unión Europea, con 269,5 casos nuevos por 100.000 habitantes en los 14 últimos días, por delante de Francia (225,4).

La media regional de Madrid es mucho mayor (692,1 casos), superada ampliamente en varios barrios de la capital y otras grandes poblaciones colidantes del sur y del este, ahora confinadas perimetralmente.

El Ministerio de Sanidad, que no actualiza datos durante los fines de semana, notificó este viernes otros 11.325 contagios de coronavirus en todo el país, de ellos un 22 % en la región de Madrid, aunque esta proporción bajó en comparación con un día anterior (34 %).

Limitaciones de movilidad

El Gobierno nacional y 12 de las 17 regiones españolas acordaron el miércoles pasado, con la oposición de Madrid endurecer las limitaciones de movilidad en todos los municipios de más de cien mil habitantes con al menos 500 casos nuevos de coronavirus por 100.000 personas, más de un 10 % de positivos en pruebas PCR y una tasa de pacientes de covid-19 en unidades de cuidados intensivos (ucis) superior al 35 por ciento de su capacidad total de camas.

Por ahora, estas circunstancias se dan simultáneamente solo en la capital de España y otros nueve grandes municipios de la región de Madrid, que concentran más del 70 por ciento de los 6,6 millones de habitantes de la región.

No se podrá entrar ni salir de ellos, excepto por motivos de trabajo, sanitarios, de estudios o fuerza mayor, entre otros justificados adecuadamente.

Las autoridades madrileñas aplicaban hasta el momento restricciones parciales (ahora suprimidas) de movimiento en los barrios más afectados de varias localidades, aquellos donde la incidencia superaba los mil casos por cien mil habitantes. Y estaban dando resultados positivos, aseguró hoy la presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, en Twitter

El alcalde de Madrid, el también conservador José Luis Martínez-Almeida, acusó al Ejecutivo de Sánchez de preferir " el ordeno y mando" al "diálogo" entre administraciones.

Normalidad y dudas

Las primera horas de aplicación de las nuevas restricciones de movilidad, que se revisarán cada dos semanas y podrán prorrogarse, transcurrieron con normalidad y con algunos controles policiales aleatorios en las salidas y zonas limítrofes para evitar incumplimientos, informaron a Efe fuentes policiales.

Por el momento se trata de controles policiales informativos, hasta que las medidas sean ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las residentes pueden moverse libremente dentro de sus propios municipios, si bien se recomienda evitar desplazamientos prescindibles.

Pero las dudas y algún desconcierto continúan entre los residentes sobre cuánto durarán las medidas y si serán eficaces; y entre gente de paso que se pregunta si podrá regresar a las localidades de origen.