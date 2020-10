El Papa firma su encíclica "Fratelli tutti" ante la tumba de San Francisco

Ciudad del Vaticano |

El papa salió ayer de Roma por primera vez desde el inicio de la emergencia por la pandemia por coronavirus en Italia para acudir a Asís, en el centro del país, para tras celebrar misa firmar ante la tumba de San Francisco la que será su tercera encíclica "Fratelli tutti" (Hermanos todos), dedicada al tema de la hermandad y la amistad social.

El Papa escogió la cripta de la basílica inferior, donde se encuentra la tumba del santo de los pobres y defensor de la naturaleza y del que Jorge Bergoglio eligió el nombre como pontífice, para presentar al mundo este nuevo documento que comenzó a escribir antes de la pandemia, pero que con la llegada del virus ha cobrado un valor aún mayor.

Francisco no pronunció la homilía y por la situación sanitaria se prefirió una ceremonia sin fieles, solo con la presencia de pocos frailes y sólo con las palabras de la liturgia dedicada a San Francisco, en vísperas de la fiesta del "Poverello", como se le conoce en Italia.

Francisco sólo quiso agradecer el trabajo en la traducción en los diferentes idiomas a las personas que trabajan en la Primera Sección de la Secretaria de Estado y entre ellos a los encargados del portugués monseñor Antonio Ferreira Da Costa y del español Juan Antonio Cruz.

Se trata de la cuarta vez que el Papa visita Asís y antes de llegar a la pequeña ciudad, visitó el monasterio de las clarisas de Spello (centro de Italia) y almorzó con ellas.

Hasta ahora Francisco había escrito dos encíclicas "Lumen fidei" (2013), iniciada por el papa Benedicto XVI y "Laudat si" (2015) sobre la defensa de la Creación.

En espera de conocer hoy su contenido, la encíclica ha recibido ya algunas críticas sobre todo de mujeres católicas y teólogas por su nombre "Fratelli tutti", que se mantendrá en italiano, por no tener en cuenta el lenguaje inclusivo y añadir "hermanas".

El Vaticano explicó en sus medios de comunicación que "al ser una cita de san Francisco, el Papa obviamente no la modificó", pero "sería absurdo pensar que el título, en su formulación, contiene alguna intención de excluir de los destinatarios a más de la mitad de los seres humanos, es decir, las mujeres".

El nuevo documento ahondará en algunas de las cuestiones ya planteadas en el "Documento sobre la Fraternidad Humana", firmado en Abu Dabi con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al Tayeb, para promover el diálogo y la paz.

Pero otra parte importante del nuevo documento papal estará dedicado a la pandemia y abordará el tema desde lo social y económico reiterando su concepto, ya expresado en varias ocasiones, de que de esta situación "o se sale mejores o no se sale".