Alexis Tsipras: “La crisis ha demostrado que Europa debe actuar como una sola familia”

Hace cinco años se convirtió en la gran esperanza de la izquierda por su lucha contra las políticas de austeridad de la troika. Hace ahora exactamente un año perdió las elecciones, en un momento en que Grecia se preparaba para vivir sin las ataduras de un rescate. El ex primer ministro Alexis Tsipras cree que Europa debería de haber aprendido de la crisis de Covid-19 que tiene que actuar como una familia, con tantos debates como sean necesarios, pero unidos en los momentos cruciales.

P: ¿Cómo se sintió al perder las elecciones en julio de 2019, justo en el momento en que podía comenzar a gobernar con su propia política, sin el corsé del tercer rescate?

R: Lo sentí como una oportunidad perdida, no para mí o para nuestro partido, sino para el país en sí. Durante todos esos años, el partido conservador se opuso a nosotros con una retórica hostil e incoherente para minimizar lo que nuestro Gobierno había conseguido durante esos años. Y cuando llegó el día de las elecciones, pudo capitalizar lo que había estado construyendo durante ese tiempo.

Pero permítanme explicar lo que quiero decir con “oportunidad perdida”. Asumimos las riendas de un país que estaba literalmente en bancarrota, hundido en la recesión y la austeridad durante cinco años consecutivos, con una tasa de desempleo del 27% y un pueblo devastado. Después de cuatro años, Grecia recuperó la senda del crecimiento, el desempleo se redujo al 18 %.

P: ¿Cuál elegiría como el mayor éxito de su mandato como primer ministro?

R: Primero, es que logramos nuestro objetivo principal, terminar de forma segura la era de los programas de rescate. No es una exageración decir que en 2015 nadie en la Unión Europea (UE) pensaba que podríamos lograrlo.

En segundo lugar, estoy orgulloso de que a pesar de haber estado obligados a operar con una serie de limitaciones presupuestarias, logramos restablecer y reforzar los principales pilares del Estado de bienestar. Nuestras reformas en la atención médica o en el sistema de pensiones; el aumento del salario mínimo; la red de seguridad que ofrece el Ingreso de Solidaridad Social, que es un ingreso mínimo para los más vulnerables, y otras muchas políticas que fundamentalmente fueron diseñadas para restaurar la cohesión social y, permítame decir, la dignidad de cada ciudadano en Grecia.

Lo tercero es que demostramos que no es necesario suprimir la mano de obra para lograr tasas de crecimiento. De hecho, pudimos impulsar nuestro crecimiento porque redujimos el desempleo al mismo tiempo que restablecimos los pilares de la legislación laboral, que protegen los derechos de los trabajadores.

Y por último, pero no menos importante, estoy orgulloso como patriota e internacionalista de haber puesto fin a una disputa de más de 25 años en los Balcanes.

P: ¿Qué hubiera hecho de otra manera? ¿Cuál fue su mayor fracaso?

R: Creo que subestimamos el poder de comunicación y la fuerza de la propaganda impulsada por los conservadores y sus aliados en los grupos de medios dominantes. Incluso en los últimos días de nuestra campaña electoral había miles de personas que no habían oído hablar de las políticas que habíamos implementado y que efectivamente estaban mejorando sus vidas. Para poder entender el alcance de esto, hay que ver sólo cómo el Gobierno actual está tratando de presentar reformas y políticas que se hicieron en 2017 o 2018 como si fueran propias. Lo otro es que estábamos tan comprometidos con el proceso de cerrar el programa de rescate de forma segura .

P: Ahora no sólo Grecia sino todo el mundo sufre una nueva crisis, la del coronavirus. Vemos que Europa ahora está lista para gastar dinero para luchar contra la crisis.

R: Visto en retrospectiva, creo que Europa parece haber aprendido la lección. Si la forma de pensar actual hubiera sido la predominante al comienzo de la crisis de 2008, creo que Grecia, España, Italia y otros países no habrían sufrido las consecuencias de una austeridad sin precedentes que devastó a nuestro pueblo. Creo que esta es una señal de esperanza, pero tenemos muchos pasos por delante.

Hay países que tradicionalmente incluso se oponen a la sola idea de apoyar financieramente a otros sin una serie de condiciones, es decir, medidas de austeridad. Estoy seguro de que no retrocederán en sus opiniones, pero realmente espero que nuestras instituciones en su conjunto piensen en el largo plazo. Europa tiene ahora una oportunidad sin precedentes para actuar en conjunto, en términos de solidaridad y cooperación.

Y creo que si Europa lo hace, daría un impulso refrescante y reafirmante al ideal europeo que lleva una década en crisis permanente debido al neoliberalismo y al populismo de derechas.

P: ¿Cuál es la principal lección de la crisis? En este contexto, cree que Europa ha aprendido de la crisis griega?

R: Creo que Europa debe haber aprendido que no se puede actuar generando divisiones. Todas las reglas que hemos acordado colectivamente deben respetarse. Pero no puedes disciplinar a los países, no puedes poner a un pueblo uno contra el otro y alimentar el discurso del odio, el populismo y los estereotipos.

Me gusta la idea de que Europa y sus instituciones deban actuar como una familia. En una familia, se pueden escuchar docenas de opiniones, puede haber discusiones fuertes e intensas, pero en general, cuando se trata de dar un empujón, todos se ponen hombro con hombro. Porque así, si uno cae, todos lo hacen.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN CON TURQUÍA?

Con respecto a Turquía, mi punto de vista sobre cuestiones de política exterior y, especialmente, sobre nuestra relación con Ankara, es que estas cuestiones deben tratarse con especial responsabilidad.

Esto me viene no sólo de mi experiencia como primer ministro, sino es una opinión que hemos compartido en mi familia política, la Izquierda griega.