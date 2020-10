Guaidó juramenta a equipo organizador de la consulta popular opositora

Caracas |

El líder opositor Juan Guaidó juramentó ayer al equipo organizador de la consulta popular que él mismo ha propuesto como respuesta a las elecciones legislativas de diciembre, en las que no participará por considerarlas fraudulentas.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que preside Guaidó, aprobó en una sesión virtual la designación de siete personas como miembros del comité organizador, aunque sigue sin conocerse la fecha en que se celebrará esta consulta.

Entre los nombrados están la abogada Blanca Rosa Mármol de León, quien fuera magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el exministro de Ambiente Enrique Colmenares y el experto petrolero Horacio Medina, quien forma parte de la directiva ad hoc de la estatal petrolera Pdvsa que designó Guaidó.

Como representantes estudiantiles participan la consejera universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Estefanía Cervó y el consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bellos (UCAB) Rafael Punceles.

El comité lo conforman, además, dos representantes de la "Academia e intelectualidad venezolana": la escritora Carolina Jaimes Branger y la socióloga Isabel Pereira Pizani.

La Cámara no ha informado de las responsabilidades específicas de cada una de estas personas que acudieron ayer al acto de juramentación, en el que participaron Guaidó y una decena de diputados, mientras el resto de legisladores siguió el debate por vía telemática.

En la consulta opositora preguntarán a los ciudadanos si rechazan o no los comicios legislativos del 6 de diciembre y si aprueban o no que se ejerza "toda la presión" nacional e internacional para sacar del poder al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, lidera el llamado abstencionista para las votaciones de diciembre pues cree que este proceso será "una farsa" con la que "la dictadura" de Maduro, cuya Administración no es reconocida como legítima por varios países, busca acabar con el mando opositor en la Cámara.