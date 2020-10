México enciende las alarmas ante amenaza de repunte de casos por Covid

México |

Las autoridades sanitarias han encendido las alarmas ante un posible repunte de casos de coronavirus en medio de la temporada invernal y tras la relajación de medidas de distanciamiento social, mientras que se estiman más de 100.000 muertes entre confirmadas y sospechosas.



Ayer, durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expresó su preocupación debido a que la pandemia suma ya 12 semanas en reducción, "pero ya no con la misma velocidad" que antes.



Ante este freno a la desaceleración de contagios, el funcionario planteó así dos posibles escenarios "que (el número de casos) siga bajando, que ojalá suceda, o que cambien la trayectoria y que en vez de seguir bajando, regrese a aumentar".



Explicó que en ocho estados del país repuntaron ya el número de casos.



Debido a ello pidió que se extremen las medidas de seguridad sanitarias pues a principios de este mes inició formalmente la temporada de influenza en el país.



Apenas el lunes, el zar contra el coronavirus en México había dicho que México vive "signos tempranos de un rebrote que todavía podemos atenuar".



A decir de Carolina Gómez, maestra en Salud Pública, el rebrote es un término mal utilizado ya que "nunca hemos bajado de esa curva ascendente, nos hemos mantenido en una meseta", explicó.



México suma hasta ayer un total de 86.338 fallecimientos y 854.926 contagios debido a la Covid, y ocupa el décimo lugar en casos y el cuarto sitio en decesos en el mundo.



Sin embargo, según la especialista, lo lamentable es que "tan solo de los primeros días de octubre a la fecha se han sumado 55.000 nuevos casos. Lo que es una cifra desmedida", aseveró.



Nueva metodología



Para la especialista, este aumento exponencial de casos podría deberse, en cierta parte, a la nueva metodología de recuento de casos que el 5 de octubre anunciaron las autoridades de salud para medir la pandemia en México.



Entonces, se aumentaron de golpe 28.000 contagios y casi 2.800 muertes al cambiar los criterios para que un paciente se vuelva sospechoso de tener coronavirus.



Pero además, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, explicó una nueva forma de contabilizar en la que incluyen las muertes sospechosas sin muestra y aquellas sin posibilidad de resultado, con lo que la cifra de fallecimientos por la Covid-19 ascendería a 101.096: 86.338 corresponden a fallecimientos confirmados y 14.758 a decesos sospechosos.



"De ninguna manera es justificable cambiar las metodologías, pero sin duda nunca es tarde para corregir las políticas públicas", indicó Gómez.



Relajación de medidas



Desde la llamada nueva normalidad a comienzos de junio, se aplicó en México un semáforo epidemiológico para la recuperación de actividades sociales y económicas de forma gradual, cumpliendo con estrictas medidas sanitarias.



Pero en días recientes en la Ciudad de México y en otras urbes del país se ha percibido mucha más gente en las calles, algo que llevaba meses sin verse.



En zonas de moda de la capital, bares y restaurantes vuelven a estar llenos. Y no siempre cumplen con la normativa vigente para evitar contagios.



Sin ir más lejos, el domingo pasado se registraron aglomeraciones en el centro histórico y en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la capital mexicana.



Ello a pesar de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apeló a la responsabilidad ciudadana para evitar más contagios, e indicó que en los últimos 10 días se sigue incrementando el número de personas hospitalizadas por Covid-19 en la capital.



Por ello dijo que, de continuar con la tendencia, se aplicarán algunas acciones de prevención adicional, como la regulación de actividades económicas por días y horarios.



En este sentido, Gómez consideró que el aumento de casos y muertes podría deberse también a la relajación de medidas de sanidad por parte de las autoridades y la población.



"En las calles la gente está saliendo, se ha visto un aumento de tráfico. Esto sin duda puede explicarnos algo", aseveró.



Fallas en la comunicación



Para Gómez, la mala comunicación de las medidas preventivas ha sido uno de los errores que ha marcado la actuación del Gobierno federal en el manejo de la pandemia.



"Ha sido un descontrol. Me parece muy grave que no están comunicando adecuadamente a la población sobre los riesgos de la pandemia. Tampoco se predica con el ejemplo", aseveró.



Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por transmitir mensajes contradictorios, pues no usa cubrebocas, y ha dicho en innumerables ocasiones que la pandemia en el país está bajo control.



Aunado a ello, este martes, mientras el subsecretario López-Gatell advertía que la pandemia sigue activa y que la velocidad de reducción de los contagios se está perdiendo, López Obrador lo contradecía al aseverar que no hay repunte de casos.



"No hay rebrotes todavía, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote", apuntó.



Europa debe ser un ejemplo



La preocupación por un repunte de casos llevó a López-Gatell a pedir a la población evitar aglomeraciones, especialmente de cara a la representativa celebración del Día de Muertos y llamó a evitar acudir a los panteones.



Mientras tanto, Sheinbaum aseguró que no es momento de hacer fiestas en la Ciudad de México, pues estas acciones regresarían a la capital al semáforo rojo (alerta máxima) con un rebrote de Covid-19, tal como ha pasado en diversos países europeos.



Países como Francia o Bélgica han implementado toques de queda ante el repunte de contagios, mientras que otros como España e Italia han intensificado sus restricciones.Para la especialista, si bien la amenaza de rebrotes no llevaría al Gobierno mexicano a tomar medias tan drásticas como toques de queda, lo que sucede en Europa debería ser una lección para México.



"Tenemos que ser más asertivos. Debemos aprender la lección", dijo.