Una excomisaria de policía puede ser la primera alcaldesa de Río

Río de Janeiro |

Con un programa con énfasis en empleo, salud y seguridad, Martha Rocha, una excomisaria de policía que milita en la izquierda, puede sorprender el 15 de noviembre en las elecciones municipales de Río de Janeiro y convertirse en la primera mujer en gobernar la "cidade maravilhosa".

A dos semanas de los comicios, esta abogada sube en las encuestas y prende las alarmas de sus principales adversarios, Eduardo Paes, candidato de centro derecha -que lidera los sondeos con el 28 por ciento de la aceptación-, y el pastor evangélico Marcelo Crivella, actual alcalde de la ciudad y con quien la candidata empata en segundo lugar con el 13 por ciento de las intenciones de voto.

Sus dos rivales gobernaron la ciudad más emblemática de Brasil con gestiones que, en vez de aplausos, han sido fuertemente criticadas por ineficacia y sospechas de corrupción.

La candidata por el izquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) de 61 años aseguró que su Gobierno será una "incubadora de oportunidades" para fomentar el empleo y revertir la crisis que desde hace años envuelve a la "cidade maravilhosa".

La realidad

En Río viven unos siete millones de habitantes, un número que se eleva a más de 11 millones si se tiene en cuenta a la gente que reside en su área metropolitana.

La atención del Gobierno municipal para esta población lleva años de letargo debido a la crisis fiscal que azota a la más icónica ciudad de Brasil tras la realización de los Juegos Olímpicos de 2016, que dejaron de recuerdo gastos exorbitantes, elefantes blancos e innumerables casos de corrupción.

Ese período también fue marcado por la profunda recesión que sufrió Brasil entre 2015 y 2016, cuando la economía de la potencia suramericana acumuló un retroceso de siete puntos porcentuales, y por una caída en los ingresos de la ciudad por regalías del petróleo (Río es la principal región petrolera del país).

Desde entonces la "cidade maravilhosa" no ha conseguido retomar el rumbo que la hizo brillar años atrás. Violencia e inseguridad son el pan de cada día en la capital fluminense, donde el crecimiento del poder de milicias (grupos paramilitares conformados en su mayoría por policías retirados) y del narcotráfico ya abarca el 72 por ciento del territorio en Río.

"Incubadora de oportunidades"

El desafío para Rocha y para cualquiera de los candidatos que aspiran a ser alcaldes de la ciudad es grande y más en momentos donde pesa la polarización política entre la izquierda y la derecha.

A la representante del PDT eso no le asusta. Es una mujer de "armas tomar", cuya experiencia abarca años de trabajo con la policía y una gestión política centrada en seguridad pública como diputada regional.

Ella tiene claro que para salir adelante hay que trabajar mancomunadamente en varios frentes al mismo tiempo, pues todos son parte esencial del engranaje que da vida a la ciudad.

Ante el desempleo, una de las mayores problemáticas que enfrenta Río, Rocha propone a la Alcaldía como una "incubadora de oportunidades" ordenando el mercado informal y atrayendo a la gente hacia el emprendimiento y el cooperativismo.

A eso se suma la idea de poner en marca un complejo industrial de salud, un megaproyecto holístico que busca mejorar el sistema de salud de salud de la ciudad con equipos e insumos, pero en el que también haya una activa participación científica.

"Río de Janeiro ya tiene una planta científica -tenemos cuatro universidades e institutos de investigación- entonces es factible traer para la ciudad de Río de Janeiro un complejo industrial de salud y con eso revertir la situación económica, pues generará nuevos puestos de trabajo", explicó.

La lucha contra violencia y la inseguridad también es otro de los frentes de acción, un tema que esta abogada conoce al dedillo por su vasta experiencia en la policía y por haberlos trabajado después como diputada regional.

Objeto de 14 amenazas de muerte por parte de las milicias, Rocha señala que para combatirlas hay que trabajar unidos con "un gabinete de gestión integrado" del que hagan parte todas las autoridades policiales y judiciales para enfrentar en bloque esta "actividad criminal que hoy en la ciudad de Río de Janeiro tiene como rehenes a algunas comunidades".

Las milicias dominan más del 50 por ciento del territorio de la ciudad y controlan el comercio, la vivienda y los servicios en las favelas donde tienen su eje de acción. En los últimos años han aunado poder con grupos de narcotráfico y ampliado sus tentáculos en el campo político para poder llevar a cabo su accionar.

En cuanto a la inseguridad que ronda en las calles de la ciudad, la candidata señaló que su trabajo concentrara acciones contra los crímenes de oportunidad, como el robo de celulares, que son los que además generan la sensación de inseguridad.

Otro gran desafío será el de no contar con el Carnaval de Río en febrero próximo por culpa de la pandemia, un hecho que no tiene vuelta atrás hasta que haya vacuna y para el que Rocha centrará los esfuerzos en la promoción del turismo nacional.

Esta experta en derechos humanos y derecho penal siempre ha valorizado el papel de la mujer en la gestión pública. Fue la primera mujer en comandar el Departamento General de la Policía Civil, una de las más importantes áreas del organismo y ahora aspira a llegar a la Alcaldía.

"El lugar de la mujer también es en la política y siempre digo que toda política pública debe tener como objetivo a las mujeres porque todo lo que se haga con ellas se revierte para la familia. Si usted cuida a la familia, la sociedad va a ser cuidada", afirmó.