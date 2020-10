Sube a 22 los muertos en Grecia y Turquía tras fuerte terremoto

Esmirna (Turquía) |

Al menos 22 muertos y cerca de 800 heridos provocó un poderoso sismo ayer que afectó a Turquía y Grecia y que llegó a causar un mini tsunami.

El movimiento telúrico, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

La magnitud del sismo, que se produjo a una decena de kilómetros de profundidad, fue evaluada por el Instituto Geofísico de EEUU (USGS) en 7, y en 6,8 por las autoridades turcas.

En Bayrakli, en la provincia de Esmirna, los equipos de rescate, con perros rastreadores, se afanaban para intentar llegar a las víctimas y posibles supervivientes entre una masa de vigas retorcidas y grandes trozos de hormigón, los vestigios de un inmueble de siete pisos colapsado, según imágenes de la cadena pública turca TRT.

La Gestión de Emergencias y Desastres (AFAD) turca confirmó 20 muertos y cerca de 800 heridos.

En Grecia fue la isla de Samos, en el archipiélago del Dodecaneso (sureste), la zona más afectada: dos jóvenes perdieron la vida por el derrumbe de un muro y nueve personas resultaron heridas, informó la cadena pública ERT.

“Fue el caos, nunca hemos vivido eso... Hasta ahora no tenemos víctimas. Algunos edificios han sido dañados, una iglesia en particular", situada en el puerto de Karlovassi, declaró Giorgos Dionysiou, el vicealcalde de Samos.

El sismo provocó una subida del nivel del mar que inundó las calles de Seferihisar, ciudad turca situada en el epicentro. La marejada también barrió las costas de la isla de Samos.

La costa turca, con gran densidad de población, resultó la más afectada. Unos diecisiete edificios se desplomaron.

Los rescatistas de Bayrakli, ayudados por habitantes y policías, lograron contactar por teléfono con una joven atrapada bajo los escombros.

"¡No te preocupes, ya llegamos! Voy a colgar para que ahorres batería. Disminuye la luminosidad de tu pantalla y permanece en calma", le aconsejaba un familiar bajo la supervisión de un socorrista.

Una cadena humana intentaba despejar las ruinas. A veces los socorristas exigían silencio para tratar de localizar a los supervivientes.

Una joven fue sacada de los escombros de un edificio derrumbado, según CNN-Türk. Otras dos personas salieron de las ruinas de otro edificio de siete pisos, según TRT.

Tsunami

De las víctimas mortales en Turquía, una es una mujer que fue arrastrada por un pequeño tsunami provocado por el seísmo, cuyo epicentro se halla a 17 kilómetros de Seferihisari, en la costa turca.

Según explicaron a la prensa turca las autoridades de la localidad costera de Sigacik, en el municipio de Seferihisari, la víctima, una mujer de edad avanzada, había salido de su casa en silla de ruedas al sentir el terremoto, pero fue arrollada por las aguas turbulentas que de golpe anegaron las calles del pueblo.

Aunque no se observó una ola espectacular, el agua subió alrededor de un metro en las calles y arrastró numerosos enseres y mobiliario urbano antes de dispersarse al cabo de media hora.

Un centenar de embarcaciones del puerto de yates de Sigacik rompieron amarras y se hallan a la deriva, según la cadena NTV.

Sin embargo, los mayores daños se han producido en barrios de la ciudad de Esmirna, mientras que las localidades circundantes han registrado solo daños menores, según explicaron testigos a Efe.

El gobernador de Esmirna, Yavuz Selim Kösker, pidió a la ciudadanía no usar el coche para no obstruir el paso de ambulancias y vehículos de rescate.